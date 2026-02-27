Прихильники Дональда Трампа поширюють 17-сторінковий проєкт указу, у якому стверджується, що Китай втрутився у вибори 2020 року . За їхніми словами, документ може надати президенту надзвичайні повноваження щодо голосування.

Про це повідомляє The Washington Post.

«Згідно з Конституцією, саме законодавчі органи та штати контролюють проведення виборів у штаті, а президент не має на це жодних повноважень. Але тут ми маємо ситуацію, коли президент усвідомлює, що іноземні інтереси втручаються в наші виборчі процеси. Це спричиняє надзвичайний стан, з яким президент повинен бути здатний впоратися», — заявив Пітер Тіктін, адвокат із Флориди, який виступає за прийняття проєкту указу.

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За словами Тіктіна, що надзвичайний стан дозволив би президенту заборонити голосування через пошту та використання виборчих машин як канали іноземного втручання.

Як пише газета, Дональд Трамп раніше неодноразово озвучував план щодо обов’язкового ідентифікування виборців та заборони голосування поштою на проміжних виборах у листопаді, і активісти очікують, що їхній проєкт буде врахований в обіцяному Трампом указі з цього питання.

Ідея отримання надзвичайних виконавчих повноважень на підставі звинувачень в іноземному втручанні надає нового контексту діям адміністрації щодо повторного розслідування виборів 2020 року, зазначають автори статті.

Дональд Трамп досі не визнав своєї поразки, попри відсутність доказів масштабних фальсифікацій. Директорка національної розвідки Тулсі Габбард очолює перевірку виборчої безпеки, яка, за словами посадовців, зосереджена на питаннях іноземного впливу. Зазначається, що розвідувальна оцінка 2021 року показала, що Китай розглядав можливість впливу на вибори, але так і не реалізував ці наміри.

Як пише The Washington Post, Трамп чинить тиск на республіканців із вимогою ухвалити закон, який передбачає обов’язкове підтвердження громадянства під час реєстрації виборців і посвідчення особи для голосування. Законопроєкт під назвою Закон про порятунок Америки (Save America Act) був ухвалений Палатою представників, а, однак зіткнувся з перешкодами в Сенаті, де республіканські лідери відхилили вимогу Трампа змінити правила роботи палати для його просування.

Трамп заявив, що якщо законопроєкт не буде ухвалений, він в односторонньому порядку введе зміни до проміжних виборів. Як саме може виглядати цей указ і який проєкт циркулює серед активістів, раніше не повідомлялося.