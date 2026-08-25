Навіть Трамп заплутався. У США на виборах до Сенату балотуються три кандидати з однаковим іменем

На виборах до Сенату Аляски балотуються три кандидати з іменем Ден Саллівен (Фото: Greg Nash/Pool via REUTERS/File Photo)

На виборах до Сенату США від штату Аляска склалася курйозна ситуація: серед кандидатів одразу троє чоловіків мають ім'я Ден Саллівен.

Про це пише The Guardian у вівторок, 25 серпня.

Головний претендент на переобрання — чинний сенатор-республіканець Ден С. Саллівен. Йому протистоять кандидатка від демократів Мері Пелтола та ще один Ден Саллівен — цього разу з ініціалом Дж., колишній учитель без політичного досвіду.

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Республіканці підозрюють, що новий Ден Саллівен — це технічний кандидат від демократів. Як пише газета, якщо частина виборців переплутає прізвища й віддасть голос не тому кандидату, це відбере голоси в чинного сенатора та допоможе перемогти демократці Пелтолі. Партія навіть намагалася через суд не допустити тезку до виборів, але програла справу.

Сам Ден Дж. Саллівен заперечує зв’язок із демократами. «Це мій особистий вибір», — заявив він агентству Associated Press, додавши, що просто незадоволений станом справ у США і має повне право балотуватися.

У день попереднього голосування президент США Дональд Трамп написав у соцмережах: «Аляска: будьте обережні. Голосуйте за справжнього Дена Саллівена сьогодні. Демократи знають, наскільки він хороший, і виставили самозванця з тим самим ім'ям».

Підтримав чинного сенатора й колишній мер міста Анкоридж — теж на ім'я Ден Саллівен, тепер уже з ініціалом А. «Як оригінальний Ден Саллівен, я закликаю мешканців Аляски голосувати за сенатора Деніела С. Саллівена. Він був чудовим для Аляски», — написав він.

Проміжні вибори в США — що відомо

Проміжні вибори до Конгресу США, заплановані на 3 листопада 2026 року, можуть суттєво змінити розклад сил — за прогнозами, Республіканська партія ризикує втратити контроль щонайменше над однією з палат Конгресу на тлі падіння рейтингів президента Дональда Трампа.

За даними Washington Post, серед «ядерного» електорату республіканців фіксують зниження ентузіазму щодо голосування — це один із чинників, які можуть ускладнити партії боротьбу за збереження більшості.