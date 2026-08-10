Верховний суд Росії зняв з виборів до Держдуми партію Яблоко, яка виступала за припинення війни

Голова партії Яблко Микола Рибаков поспілкувався з журналістами та прихильниками після рішення Верховного суду про зняття партії з виборів (Фото: REUTERS/Yulia Morozova)

Верховний суд Росії скасував реєстрацію федерального списку кандидатів партії Яблоко на виборах до Держдуми. Позов про зняття партії з виборів подала пропутінська партія Родіна.

Про це у суботу, 10 серпня, повідомила російська служба BBC.

У Яблуку заявили про намір оскаржити рішення суду. Партія була єдиною з 11 зареєстрованих на вересневих виборах, яка балотувалася з відкрито антивоєнною програмою.

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Позов «Родіна» містив звинувачення в порушенні прав інтелектуальної власності в агітаційних матеріалах, у можливому іноземному фінансуванні кампанії, а також у пропаганді «екстремізму» — до цього прирівняли частину антивоєнних гасел Яблука та підтримку так званого «міжнародного руху ЛГБТ», визнаного в Росії екстремістським.

Представники Генпрокуратури, Центрвиборчкому та Росфінмоніторингу на засіданні підтримали позов.

Голова Яблука Микола Рибаков заперечив звинувачення, заявивши, що позивач не надав достатніх доказів. Юристи партії також оскаржили тезу про порушення авторських прав.

Останнім часом права балотуватися на виборах до Держдуми позбавили щонайменше 23 російських політиків — здебільшого через звинувачення у демонстрації «екстремістської» чи нацистської символіки. У 15 із цих випадків формальним порушенням стало розміщення зображень чи символів, пов’язаних з опозиціонером Олексієм Навальним.

Протягом дня біля будівлі Верховного суду зібралися росіяни, які прийшли на підтримку партії. За оцінками пресслужби Яблука, їх було близько 500, здебільшого молодь. Після оголошення рішення суду поліція почала розганяти зібраних, погрожуючи призовом до військкомату. «Якщо у когось у голові щось є, прошу йти в метро, на дискотеки. У вас є дві-три хвилини, якщо не розійдетеся — не ображайтеся. Забирати вас із військкомату вже ніхто не буде», — заявив у мегафон представник поліції, повідомляє кореспондент телеграм-каналу Осторожно, новости. Своє ім'я співробітник не назвав.

Яблоко — одна з найстаріших ліберальних партій Росії, заснована у 1993 році. На вересневих виборах до Держдуми вона йшла з найкоротшою передвиборчою програмою за всю свою історію — усього 43 слова. У ній партія закликала до миру та свободи, життя без страху, укладення угоди про припинення вогню, дипломатичного врегулювання та недопущення ядерної війни, а також — до звільнення Росії від репресій і збереження гідності та добробуту людини.

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Водночас позиція партії щодо війни Росії проти України лишається обережною й балансує в межах дозволеного російським законодавством: партія уникає прямого засудження війни чи використання цього слова, оперуючи офіційним терміном «спецоперація» та закликами до «термінового припинення вогню», а не до виведення російських військ чи визнання агресії.