«Антихрист може бути серед нас». Венс заявив, що виконує «якомога більше Божої волі», і не проти, якщо це призведе до кінця світу

Про це він розповів під час інтерв'ю для євангельського подкасту Брайса Кроуфорда, пише The Guardian.

Зокрема Венс заявив, що він «виконує якомога більше Божої волі» і що його влаштовує, «якщо це призведе до кінця світу», який, за його словами, «настане».

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«Чи думаю я, що ми живемо в кінці часів? Я не знаю. Хоча мене це захоплює, я думаю, що надмірна зосередженість на цьому може бути дуже шкідливою», — сказав він, додавши, що якщо його робота «призведе до кінця світу — гаразд, а якщо це призведе до того, що ми побудуємо кращий світ, який процвітатиме й існуватиме ще дуже довго після того, як мене не стане, — це теж чудово».

Віцепрезидент США також сказав, що деякі явища сучасного світу не здивували б його, зокрема якби виявилося, що Антихрист уже серед людей. Як приклад він навів штучний інтелект і розповів про знайомого, який використовує ШІ як консультанта з питань шлюбу. На думку Венса, така практика може мати «сатанинський» характер, оскільки «коли ви повністю відокремлюєте людину від соціальної складової, для якої Бог нас створив… це дуже погано».

Відповідаючи на запитання, чи доводилося йому коли-небудь перебувати в кімнаті, де панувала «духовна темрява», Венс згадав зустрічі зі світовими лідерами. За його словами, під час обговорення окремих питань чи висловлювань учасників таких зустрічей він «відчував у цьому якусь темряву». Політик додав, що це «вмикає всі духовні тривожні дзвіночки» в ньому.

Крім цього, Венс захистив президента США Дональда Трампа після публікації ним ШІ-зображення, на якому той був представлений в образі Ісуса. Віцепрезидент заявив, що Трамп не мав наміру образити християн або насміхатися з Бога, а сам пост вважав жартом. Після обурення серед частини християнської аудиторії Трамп видалив зображення та пояснив, що на ньому мав бути показаний образ лікаря, який допомагає людям почуватися краще.