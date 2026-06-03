У Японії ведмідь напав на чотирьох людей у житловому районі — відео

У Японії ведмідь напав на людей у житловому районі Фукусіми, поранивши чотирьох осіб на тлі зростання таких інцидентів у країні.

Про це пише ABC News.

Інцидент стався у вівторок, 2 червня, у районі Сасакіно міста Фукусіма на північному сході Японії — в регіоні, де ведмеді дедалі частіше заходять у людські поселення.

Реклама

Поліція та рятувальники прибули на місце після виклику з заводу Fukushima Steel Works, де повідомили про напад на працівників.

Камери спостереження зафіксували, як чорний ведмідь переслідує молодого співробітника біля входу, збиває його з ніг, а потім заходить на територію підприємства і атакує ще одного працівника літнього віку.

A bear attack in northeastern Japan left at least four people injured. Security footage from Fukushima Steel Works shows an Asian black bear chasing a worker by the entrance of the factory and throwing him to the ground pic.twitter.com/8i23l0NI8R — Reuters (@Reuters) June 3, 2026

Згодом тварина поранила ще двох людей — працівника іншої компанії та мешканку району, якій понад 80 років. Троє чоловіків отримали легкі травми, жінка — травми середньої тяжкості, але всі постраждалі залишилися живими.

Станом на другу половину дня ведмедя не зловили — вважалося, що він перебуває на території одного з підприємств, яке оточила поліція зі спеціальними засобами.

Дві місцеві школи тимчасово закрили, зокрема початкову школу Нода, яка перевела навчання в онлайн-формат. Учнів закликали не виходити без потреби з дому.

Експерти пояснюють зростання конфліктів між людьми та ведмедями скороченням і старінням населення в сільських районах, де бракує мисливців, а популяція тварин зростає. За оцінками уряду, в Японії налічується близько 57,8 тисячі ведмедів.

21 жовтня 2025 року повідомлялось, що Японія зафіксувала найвищу з 2006 року кількість смертей від нападів ведмедів, що пояснюється кліматичними змінами, нестачею природної їжі, демографічними факторами та скороченням контролю за популяцією тварин.