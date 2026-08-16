Російська держкорпорація ВЭБ.РФ (до 2018 року — Внешэкономбанк) звільнила головного економіста Андрія Клепача за виступ, у якому він передбачив поразку Росії в економічній війні на виснаження та соціальну кризу, повідомило видання The Bell .

Двоє знайомих Клепача розповіли виданню, що його звільнили 16 серпня, після того, як у російських ЗМІ поширилась новина The Moscow Times з цитатами з травневого виступу економіста на заході Нікітського клубу Московської біржі.

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У цьому виступі Клепач говорив, що Росія не витримає конкуренції у тривалому конфлікті із Заходом, та передбачав соціальну кризу у країні-агресорі.

Одне з джерел повідомило The Bell, що голова ВЕБ.РФ Ігор Шувалов звільнив Клепача «по дзвінку згори», а інше джерело підтвердило, що звільнення пов’язане з виступом економіста у травні.

У статті зазначається, що Клепач працював головним економістом ВЭБа 12 років, а до цього з 2004 року був директором департаменту макроекономічного прогнозування у російському Мінекономрозвитку. З 2008 по 2014 роки він також був заступником міністра.