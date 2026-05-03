У Польщі знайшли вбитим українця, підозрюваного затримали

У польському Яроцині виявили тіло вбитого 35-річного громадянина України . Як повідомляє TVP , чоловіка з ножовим пораненням без ознак життя помітив перехожий на вулиці Замкова ввечері в п’ятницю, 1 травня.

Медики, які прибули на місце, констатували смерть чоловіка.

За чотири години поліція заарештувала 21-річного українця, який проживає в тому ж районі, за підозрою в причетності до вбивства, передає Gazeta Jarocińska. Його місцезнаходження встановили завдяки записам із камер відеоспостереження та роботі криміналістів. Станом на суботу чоловікові не висували звинувачень і не допитували, пише TVP. На момент затримання він був тверезий.

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26 квітня у польському Вроцлаві двоє поляків завдали ножових поранень українцю, який хотів продати свій автомобіль.

19 лютого в місті Пшасниш двоє поляків напали на групу чоловіків, серед яких були українці. За даними прокуратури, підозрювані напали з мачете на українця, коли той перебував біля свого будинку. Після того як його поранили, на допомогу кинувся інший українець — він також дістав удар мачете в праву руку. Постраждалих врятували чоловіки, які під час нападу були всередині будинку.