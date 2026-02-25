Звернувся до її матері. Трамп нагадав про вбивство у США українки Ірини Заруцької у своєму виступі у Конгресі

Президент США Дональд Трамп під час щорічного звернення до Конгресу згадав історію української біженки Ірини Заруцької , яку вбили в штаті Північна Кароліна.

Про це повідомляє Суспільне.

Під час виступу президент США звернувся до матері загиблої — Анни Заруцької, яка була присутня у залі.

«Ми пишаємося, що сьогодні тут жінка, яка пройшла через пекло — Анна Заруцька. У 2022 вона та її красуня дочка, дуже красива молода жінка Ірина залишила розірвану війною Україну, щоб жити із родичами у місті Шарлот, у Північній Кароліні. Минулого літа 23-річна Ірина їхала додому, коли монстр, арештований і звільнений десяток разів без застави, порізав ножем її шию та тіло. Ніхто не забуде вираз обличчя Ірини, коли вона дивилася на свого нападника в останні секунди свого життя. Вона втікла від війни, щоб бути убитою злочинцем. Пані Заруцька, сьогодні я обіцяю справедливість у справі вашої чудової дочки, Ірини», — сказав Трамп.

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Убивство Ірини Заруцької: що відомо

26 серпня 2025 року стало відомо, що в Шарлотт, США, вбили 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка приїхала в Америку, рятуючись від війни.

Місцеве видання The Charlotte Observer писало, що дівчині завдали смертельних ножових поранень увечері 22 серпня на станції в Саут-Енді. За даними слідства, Заруцька сіла на поїзд о 21:46. Підозрюваний витягнув ніж, завдав їй три удари ззаду і після цього покинув місце події. Дівчина загинула на місці. Її тіло знайшли в задньому вагоні поїзда, поруч були ніж і закривавлена червона сорочка.

Незабаром після того, як поліція прибула на місце злочину, затримали підозрюваного у вбивстві 34-річного Декарлоса Брауна.

З 2011 року його неодноразово заарештовували, зокрема за крадіжку, пограбування із застосуванням небезпечної зброї та погрози.

У жовтні NBC News писало, що Брауну висунули нове обвинувачення у «вчиненні насильства проти залізничного перевізника і системи масового транспорту, що призвело до смерті». Це робить його потенційно придатним до смертної кари.

Ірина переїхала до США, рятуючись від війни в Україні. Вона жила з партнером, навчалася в коледжі, працювала в центрі для літніх людей і піцерії, а також доглядала за тваринами по сусідству.