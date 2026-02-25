У мережі з’явилось відео затримання підозрюваного у вбивстві Портнова

У середу, 25 лютого, в Німеччині арештували підозрюваного у вбивстві колишнього радника експрезидента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова . У мережі з’явилось відео затримання.

На відео можна побачити, як правоохоронці проводять обшук у будинку підозрюваного. На записі видно, що поліцейські виявили телефон, банківські картки та флешку.

У пресслужбі іспанської національної поліції заявили, що підозрюваного у вбивстві Портнова затримали в німецькому місті Гайнсберг.

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Як зазначили поліцейські, раніше було видано європейський ордер на арешт і європейський ордер на обшук за місцем проживання затриманого.

Убивство в Мадриді Андрія Портнова — що відомо

У Мадриді 21 травня 2025 року вбили ексрадника Віктора Януковича і колишнього першого заступника глави адміністрації президента Андрія Портнова.

За даними ЗМІ, 51-річного Портнова застрелив невідомий озброєний чоловік біля воріт Американської школи в престижному районі Мадрида Посуело.

22 травня іспанське видання El periodico з посиланням на власні джерела в поліції повідомило, що Портнов отримав три кулі в голову і спину з короткоствольної зброї. Кілер стріляв у нього, коли колишній радник Януковича сідав в авто після того, як відвіз дітей до школи.

Також відомо, що іспанська суддя засекретила справу про вбивство Портнова.

28 травня Цензор.НЕТ із посиланням на джерела стверджував, що Портнов під час останнього приїзду в Україну 17−19 травня зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, тодішнім главою ОП Андрієм Єрмаком і заступником глави ОП Олегом Татаровим.