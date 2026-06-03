У Ватикані жінка вперше очолить комунікаційний департамент

Про це у вівторок, 2 червня, пише Reuters.

Це перший випадок, коли жінка обійме цю високопоставлену посаду в структурі Католицької церкви, зазначили там.

Альварадо є уродженкою Мехіко та керуватиме відомством, яке відповідає за інформаційну політику Ватикану і координує роботу новинного порталу, радіостанції, газети, пресслужби й інших медіаресурсів Святого Престолу.

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З 2023 року вона обіймає посаду президентки та головної операційної директорки EWTN News. На новій посаді Альварадо змінить Паоло Руффіні, який очолює комунікаційний департамент Ватикану з 2018 року та залишає його у зв’язку з виходом на пенсію. До виконання своїх обов’язків вона приступить у листопаді.

В Reuters нагадали, що телемережу Eternal Word Television Network заснувала черниця Мати Анжеліка у 1981 році. З того часу вона перетворилася на міжнародну медіакомпанію, до складу якої входять майже десяток телеканалів, книжкове видавництво, газета та радіомережа, додали там.

За даними агентства, EWTN користується популярністю серед консервативних католиків у США. Президент США Дональд Трамп неодноразово виступав в ефірі мережі, а один із її провідних ведучих також працює коментатором на Fox News.

Мережа час від часу критикувала покійного Папу Франциска, зазначили в Reuters. Там зауважили, що сам понтифік раніше дорікав EWTN за негативні висловлювання на свою адресу.