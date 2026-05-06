Здатна досягнути Пекіна. Туреччина презентувала свою першу міжконтинентальну балістичну ракету дальністю 6000 км

Туреччина вперше представила міжконтинентальну балістичну ракету Yildirimhan. Її розробив науково-дослідний центр Міністерства оборони, а презентацію провели на виставці SAHA 2026 у Стамбулі.

Про це у вівторок, 5 травня, пише Türkiye Today.

Згідно з оприлюдненими характеристиками, ракета має дальність польоту до 6000 кілометрів і здатна розвивати швидкість від 9 до 25 Махів (11 000 км/год та 30 600 км/год відповідно).

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Вона оснащена чотирма рідинними реактивними двигунами та у якості палива використовує тетраоксид азоту.

У презентаційних матеріалах зазначається, що Yildirimhan вирізняється серед аналогів рідинним паливом і може нести бойову частину масою до 3 тисяч кілограмів. Водночас детальніші відомості про її застосування чи бойове використання наразі не розголошуються.

Ракета з дальністю 6000 км у разі запуску зі східних регіонів Туреччини здатна досягати Пекіна та охоплює як більшу частину Європи й Африки, так і значні території Азії, зазначили в Defense Express.

Там підкреслили, що наразі ймовірно, що ракета оснащується звичайною (конвенційною) бойовою частиною, оскільки Туреччина не має ядерної зброї, однак у перспективі це може розглядатися як потенційна основа для можливого розвитку ядерної програми.

В Defense Express наголосили, що згідно з представленими на виставці анімаціями, запуск ракети Yildirimhan планується здійснювати з мобільної колісної пускової установки, проте її детальний вигляд і характеристики поки що не були розкриті.

Водночас в ВВС додали, що на корпусі ракети з одного боку розміщено тугру османського султана Баязида I, а на носовій частині — підпис Мустафи Кемаля Ататюрка.

Міністр оборони Яшар Гюлер у своїй заяві повідомив, що ця ракета є першою у турецькому арсеналі, яка використовує рідке ракетне паливо та здатна рухатися на гіперзвукових швидкостях. Він також зазначив, що Yıldırımhan є найдальнобійнішою ракетою, яку Туреччина створювала на сьогодні.

У липні 2025 року на міжнародній оборонній виставці IDEF у Стамбулі компанія ROKETSAN представила балістичну ракету Tayfun Block-4. Вона має довжину 10 метрів і вагу близько 7,2 тонни та на той момент була названа найдальнобійнішою балістичною ракетою Туреччини, створеною повністю національними ресурсами.

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За даними ROKETSAN, інші ракети сімейства Tayfun мають дальність щонайменше 280 км, тоді як версія Block-4, за оцінками, може вражати цілі на відстані до 1000 км.

Також повідомлялось, що розроблювана компанією ROKETSAN балістична ракета середньої дальності Cenk, імовірно, матиме дальність до 2000 км.