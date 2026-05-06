Здатна досягнути Пекіна. Туреччина презентувала свою першу міжконтинентальну балістичну ракету дальністю 6000 км
Туреччина вперше представила ракету дальністю 6000 км (Фото: Міноборони Туреччини / Х)
Туреччина вперше представила міжконтинентальну балістичну ракету Yildirimhan. Її розробив науково-дослідний центр Міністерства оборони, а презентацію провели на виставці SAHA 2026 у Стамбулі.
Про це у вівторок, 5 травня, пише Türkiye Today.
Згідно з оприлюдненими характеристиками, ракета має дальність польоту до 6000 кілометрів і здатна розвивати швидкість від 9 до 25 Махів (11 000 км/год та 30 600 км/год відповідно).
Вона оснащена чотирма рідинними реактивними двигунами та у якості палива використовує тетраоксид азоту.
У презентаційних матеріалах зазначається, що Yildirimhan вирізняється серед аналогів рідинним паливом і може нести бойову частину масою до 3 тисяч кілограмів. Водночас детальніші відомості про її застосування чи бойове використання наразі не розголошуються.
Ракета з дальністю 6000 км у разі запуску зі східних регіонів Туреччини здатна досягати Пекіна та охоплює як більшу частину Європи й Африки, так і значні території Азії, зазначили в Defense Express.
Там підкреслили, що наразі ймовірно, що ракета оснащується звичайною (конвенційною) бойовою частиною, оскільки Туреччина не має ядерної зброї, однак у перспективі це може розглядатися як потенційна основа для можливого розвитку ядерної програми.
В Defense Express наголосили, що згідно з представленими на виставці анімаціями, запуск ракети Yildirimhan планується здійснювати з мобільної колісної пускової установки, проте її детальний вигляд і характеристики поки що не були розкриті.
Водночас в ВВС додали, що на корпусі ракети з одного боку розміщено тугру османського султана Баязида I, а на носовій частині — підпис Мустафи Кемаля Ататюрка.
Міністр оборони Яшар Гюлер у своїй заяві повідомив, що ця ракета є першою у турецькому арсеналі, яка використовує рідке ракетне паливо та здатна рухатися на гіперзвукових швидкостях. Він також зазначив, що Yıldırımhan є найдальнобійнішою ракетою, яку Туреччина створювала на сьогодні.
У липні 2025 року на міжнародній оборонній виставці IDEF у Стамбулі компанія ROKETSAN представила балістичну ракету Tayfun Block-4. Вона має довжину 10 метрів і вагу близько 7,2 тонни та на той момент була названа найдальнобійнішою балістичною ракетою Туреччини, створеною повністю національними ресурсами.
За даними ROKETSAN, інші ракети сімейства Tayfun мають дальність щонайменше 280 км, тоді як версія Block-4, за оцінками, може вражати цілі на відстані до 1000 км.
Також повідомлялось, що розроблювана компанією ROKETSAN балістична ракета середньої дальності Cenk, імовірно, матиме дальність до 2000 км.