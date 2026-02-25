Співробітники похоронного бюро переносять тіло Портнова на ношах на місці, де він був застрелений (Фото: REUTERS/Nacho Doce)

У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві колишнього радника експрезидента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова , йдеться у заяві іспанської національної поліції в середу, 25 лютого.

У пресслужбі заявили, що ймовірного винуватця затримали у Гайнсбергу, Німеччина, завдяки проведеному іспанською поліцією розслідуванню. Представники поліції Мадрида прибули в Гайнсберг, де й провели арешт разом з оперативною групою німецьких правоохоронців.

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За попередніми даними, затриманий є тим, хто стріляв у Портнова біля школи в Мадриді 21 травня 2025 року. Розслідування триває.

Як зазначили поліцейські, раніше було видано європейський ордер на арешт і європейський ордер на обшук за місцем проживання затриманого.

Убивство в Мадриді Андрія Портнова — що відомо

У Мадриді 21 травня 2025 року вбили ексрадника Віктора Януковича і колишнього першого заступника глави адміністрації президента Андрія Портнова.

За даними ЗМІ, 51-річного Портнова застрелив невідомий озброєний чоловік біля воріт Американської школи в престижному районі Мадрида Посуело.

22 травня іспанське видання El periodico з посиланням на власні джерела в поліції повідомило, що Портнов отримав три кулі в голову і спину з короткоствольної зброї. Кілер стріляв у нього, коли колишній радник Януковича сідав в авто після того, як відвіз дітей до школи.

Також відомо, що іспанська суддя засекретила справу про вбивство Портнова.

28 травня Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела стверджував, що Портнов під час останнього приїзду в Україну 17−19 травня зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, главою ОП Андрієм Єрмаком і заступником глави ОП Олегом Татаровим.