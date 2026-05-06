У ПАР поліцейського спустили з гелікоптера в річку, щоб зловити крокодила, який зʼїв людину

У Південній Африці офіцера поліції за допомогою гелікоптера спустили в річку, щоб дістати крокодила , якого підозрюють у тому, що він з’їв бізнесмена.

Про це повідомляє BBC. Хижу рептилію витягували з річки Коматі, яка розташована на північному сході країни. Його закріплювали мотузкою.

Минулого тижня також стало відомо, що зник відомий у тій місцевості бізнесмен. Коли правоохоронці знайшли його автомобіль, він був порожній, а самого чоловіка, як припустили поліціянти, змило водою.

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Для пошуків залучили дрони та гелікоптери, за допомогою яких помітили невеликий острів із крокодилами — один із хижаків здавався підозріло великим, із випуклим черевом.

Крокодил, очевидно, був ситим, бо не рухався і не реагував на звуки дронів і гелікоптера.

Зрештою хижака вбили, а з гелікоптера спустили одного з правоохоронців, щоб забрати тіло.Всередині кишківника вбитої тварини виявили людські рештки та шість різних видів взуття.

ДНК-тест визначить, чи належать людські рештки зниклому чоловікові.