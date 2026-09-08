Користувалась Меркель та інші посадовці. У США продають німецький літак, який колись був урядовим — фото та деталі
У США виставили на продаж колишній німецький урядовий літак (Фото: Jetcraft/Instagram)
У США виставили на продаж колишній німецький урядовий літак Theodor Heuss Airbus A340−300, 2000 року випуску, з серійним номером 355.
Про це повідомило видання Welt.
Протягом багатьох років цей літак був одним із флагманських бортів урядової авіації. Ним користувалась канцлерка Німеччини Ангела Меркель, а також міністри та гості держави під час закордонних і не лише поїздок. Судно має на своєму рахунку понад 50 700 льотних годин та 8768 посадок, йдеться в документах про продаж.
Літак стоїть на стоянці в США, і американська компанія з продажу літаків Jetcraft шукає на нього покупця. Також літак рекламують на Instagram-сторінці Jetcraft.
Вартість літака поки що невідома.
Цей урядовий літак зберігся цілим та неушкодженим.
У 2023 році інший урядовий літак Konrad Adenauer теж виставили на продаж і в результаті судно передали авіакомпанії Lufthansa Technik для запчастин.