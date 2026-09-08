Користувалась Меркель та інші посадовці. У США продають німецький літак, який колись був урядовим — фото та деталі

8 вересня, 17:30
У США виставили на продаж колишній німецький урядовий літак (Фото: Jetcraft/Instagram)

У США виставили на продаж колишній німецький урядовий літак (Фото: Jetcraft/Instagram)

У США виставили на продаж колишній німецький урядовий літак Theodor Heuss Airbus A340−300, 2000 року випуску, з серійним номером 355.

Про це повідомило видання Welt.

Протягом багатьох років цей літак був одним із флагманських бортів урядової авіації. Ним користувалась канцлерка Німеччини Ангела Меркель, а також міністри та гості держави під час закордонних і не лише поїздок. Судно має на своєму рахунку понад 50 700 льотних годин та 8768 посадок, йдеться в документах про продаж.

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Літак стоїть на стоянці в США, і американська компанія з продажу літаків Jetcraft шукає на нього покупця. Також літак рекламують на Instagram-сторінці Jetcraft.

Вартість літака поки що невідома.

Цей урядовий літак зберігся цілим та неушкодженим.

У 2023 році інший урядовий літак Konrad Adenauer теж виставили на продаж і в результаті судно передали авіакомпанії Lufthansa Technik для запчастин.

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Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   США Ангела Меркель Продаж Літаки

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