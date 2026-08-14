У Румунії на пляжі знайшли уламок невідомого безпілотника

На пляжі румунського курорту Костінешть в п’ятницю, 14 серпня, виявили фрагмент невідомого дрона . Про це пише Digi24 .

Там зазначили, що об'єкт знайшли неподалік місця, де днем раніше у воді помітили безпілотник, тому влада не виключає, що уламок може бути його частиною.

Після виявлення уламку правоохоронці обмежили доступ туристів до ділянки та встановили безпечний периметр. На місце прибули фахівці для огляду та вилучення фрагмента.

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Румунське Міністерство оборони повідомило, що 13 серпня поблизу пляжу в районі Тераса Тінеретулуй виявили частину дрона. Берегова охорона звернулася по допомогу до ВМС Румунії, після чого до роботи залучили команду бойових водолазів з розмінування.

Фахівці встановили, що уламок не становить вибухонебезпечної загрози. Після перевірки його передали береговій охороні.

13 серпня у Румунії втретє за добу оголошували повітряну тривогу через повітряну ціль біля кордону з Україною, яка на короткий час увійшла в румунський повітряний простір. Для контролю ситуації в небо підняли іспанські винищувачі F-18, після чого об'єкт залишив територію Румунії та попрямував у бік України.

З липня 2026 року повітряний простір Румунії регулярно порушують дрони. 26 липня винищувач F-16 збив безпілотник над територіальними водами країни в районі Суліна-Кілія. Днем раніше, 25 липня, румунський пілот F-16 перехопив і збив дрон за 10 км на захід від міста Сфинту-Георге. А 24 липня винищувач F-16 збив невідомий БпЛА, який пізніше ідентифікували як російський шахед.

11 серпня в.о. міністра оборони Румунії Раду Міруце повідомив, що румунські військові знищили два російські безпілотники Гербера, які виявили поблизу газового родовища Neptun Deep у Чорному морі.