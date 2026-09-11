В Румунії за день виявили щонайменше 10 уламків БпЛА, деякі з них були з бойовою частиною

Російський шахед в небі над Україною за мить до збиття (Фото: In Factum / Telegram)

У Румунії впродовж п’ятниці, 11 вересня, виявили уламки багатьох безпілотників у декількох місцях країни. Деякі з них були з бойовою частиною.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії, пише Digi24.

Перше втручання відбулося близько 13:00 у населеному пункті Кашла-Ваданей у повіті Тулча. Там сапери Міноборони обстежили два фрагменти БпЛА, знайдені на пляжі. Фахівці встановили, що вони не містили вибухового заряду.

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Ще одне втручання відбулося близько 15:18 у Пепітеашці, що в повіті Тулча. Там так само на пляжі виявили уламки дронів. Один з них містив вибуховий заряд і був знешкоджений піротехнічною групою Служби розвідки Румунії. Інший фрагмент передали Береговій охороні.

Близько 16:00 торгове судно повідомило про наявність двох уламків дрона в Чорному морі. Обидва були вилучені патрульним катером Берегової охорони. За даними Міноборони, уламки не становили піротехнічної небезпеки.

Останнє втручання відбулося близько 17:55 у районі Едігіол-Перибойна в повіті Констанца. Фахівці Міноборони вважають, що йдеться про уламки чотирьох БпЛА — у тому числі дрон-перехоплювач, у якому ще залишався нерозірваний заряд. Усі уламки безпечно нейтралізували.

10 вересня видання Romania Journal з посиланням на Міністерство оборони повідомляло, що сапери на узбережжі Чорного моря в Румунії знешкодили уламки безпілотника, які напередодні ввечері знайшли туристи на пляжі поблизу села Корбу.