У Румунії біля кордону з Україною знайшли уламки четвертого за день дрона

Міністерство оборони Румунії повідомило про виявлення уламків безпілотника в селі Плауру в повіті Тулча, неподалік від кордону з Україною.

Про це ввечері п’ятниці, 14 серпня, повідомила пресслужба Міністерства.

Зазначається, що після виявлення уламків дрона на місце прибула група фахівців Міноборони країни. Вони ідентифікували знайдений об'єкт та забезпечили безпеку території.

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У відомстві зазначили, що додаткову інформацію про інцидент оприлюднять пізніше.

Це вже четвертий подібний випадок у Румунії за добу. Раніше Міністерство оборони Румунії повідомило про падіння дрона поблизу Лункавіци в повіті Тулча, приблизно за 5 кілометрів від кордону з Україною. Згодом на пляжі курорту Сатурн також виявили уламки безпілотника.

Вранці 14 серпня на пляжі румунського курорту Костінешть виявили фрагмент невідомого дрона. Зазначається, що об'єкт знайшли неподалік місця, де днем раніше у воді помітили безпілотник, тому влада не виключає, що уламок може бути його частиною.

13 серпня румунське Міноборони повідомляло, що поблизу пляжу в районі Тераса Тінеретулуй виявили частину дрона. Берегова охорона звернулася по допомогу до ВМС Румунії, після чого до роботи залучили команду бойових водолазів з розмінування.

Від початку липня 2026 року повітряний простір Румунії регулярно порушують дрони. 26 липня винищувач F-16 збив безпілотник над територіальними водами країни в районі Суліна-Кілія. Днем раніше, 25 липня, румунський пілот F-16 перехопив і збив дрон за 10 км на захід від міста Сфинту-Георге. А 24 липня винищувач F-16 збив невідомий БпЛА, який пізніше ідентифікували як російський шахед.

11 серпня в.о. міністра оборони Румунії Раду Міруце повідомив, що румунські військові знищили два російські безпілотники Гербера, які виявили поблизу газового родовища Neptun Deep у Чорному морі.