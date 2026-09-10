Знахідка на відпочинку. Туристи в Румунії натрапили на уламки дрона просто на пляжі
Уламки дрона, знайдені на пляжі в Румунії (Фото: Romania Journal)
У четвер, 10 вересня, сапери на узбережжі Чорного моря в Румунії знешкодили уламки безпілотника, які напередодні ввечері знайшли туристи на пляжі поблизу села Корбу.
Про це повідомляє Romania Journal з посиланням на Міністерство оборони Румунії.
Уламки — приблизно метровий фрагмент і схоже на крило дрона тіло за 100 метрів від нього — помітили відпочивальники ввечері в середу, 9 вересня, близько 20:00. За словами очевидців, з одного з фрагментів стирчало кілька дротів, схожих на електропроводку.
Через темряву огляд уламків відклали, а територію ізолювали до ранку. У четвер, 10 вересня, команда з розмінування Військово-морських сил Румунії обстежила фрагменти і близько 9:30 підтвердила відсутність вибухового заряду. Після цього уламки знешкодили на місці.
29 травня в Румунії БпЛА з бойовою частиною впав на дах багатоквартирного житлового будинку в місті Галац, внаслідок чого виникла пожежа у квартирі на рівні 10-го поверху, двоє людей постраждали.
У Міноборони Румунії підтвердили, що дрон був російським БпЛА Герань-2. МЗС Румунії назвало інцидент із дроном «серйозною ескалацією» з боку РФ та анонсувало активацію 4 статті НАТО про консультації між союзниками.
НАТО своєю чергою засудило «безвідповідальні дії Росії».