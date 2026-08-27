Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що у п’ятницю, 28 серпня, відбудеться засідання українсько-румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин.

Про це він повідомив у Кишиневі на спільній пресконференції з президентами Молдови та України — Маєю Санду та Володимиром Зеленським.

«Завтра у нас буде ще одна зустріч нашої спільної комісії щодо меншин обох країн, під час якої ми обговоримо важливі питання. Найбільш важливе питання, звичайно, це освіта, освіта національними мовами обох країн. Говорячи про наші відносили, я дуже радий, що наші країни співпрацюють, і ця зустріч — ще один дому доказ», — сказав Дан.

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Президент Румунії зазначив, що під час тристоронньої зустрічі сторони обговорили енергетичні, інфраструктурі та безпекові питання, а також європейську інтеграцію України та Молдови.

«Ми обговорили інфраструктурні проєкти, енергетичні проєкти щодо інтерконекторів. Через програму SAFE Румунія продовжить розбудовувати шосе до коридору і вглиб Молдови до північного кордону з Україною, і це допоможе сприяти пов’язаності наших держав. Ми також обговорили загрози, які існують для наших країн… І ми також обговорили європейський шлях до ЄС цих двох країн, які Румунія цілковито підтримує», — заявив він.

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27 серпня Молдова відзначає День незалежності. До Кишинева сьогодні прибули Володимир Зеленський та Нікушор Дан.

Як зазначив Зеленський, Україна і Молдова працюють, щоб гарантувати більше спільних безпекових, енергетичних та інфраструктурних можливостей. За його словами, «зараз це особливо важливо — бути разом і посилювати одне одного».