У польському Любліні зняли з ратуші прапор України через надання підрозділу ССО назви «імені Героїв УПА»

У польському Любліні з будівлі міської ради прибрали український прапор після рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесне найменування «імені Героїв УПА».

Як пише польське видання WP Wiadomości, у мерії заявили, що таке рішення України «ображає польську пам’ять» та «ускладнює налагодження щирого діалогу».

Український прапор висів на будівлі з 2022 року разом із прапорами Польщі та Європейського Союзу.

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«Наслідуючи приклад інших польських міст, ми ухвалили рішення зняти український прапор з будівлі Люблінської ратуші. Ми поділяємо критичну позицію Міністерства закордонних справ Польщі та посольства Польщі в Києві щодо рішення президента Володимира Зеленського», — заявили у міськраді.

Попри це, влада Любліна запевнила, що не змінює своєї позиції щодо підтримки України та продовжить допомагати їй у протистоянні російській агресії.

«Ми не бачимо суперечності між захистом історичної правди та солідарністю з народом, який став жертвою невиправданої агресії», — заявили в міськраді.

Раніше колишній президент Польщі Лех Валенса заявив, що зняв український прапор із грудей і більше не підтримуватиме Зеленського, однак продовжить допомагати українському народу.

Інфографіка: NV

«Президент України, відзначаючи бандитів з УПА, образив мене і всіх наших убитих співвітчизників. У зв’язку з цим я публічно зняв український прапор із грудей. Українському народу й надалі допомагатиму в боротьбі з совєтами. Президенту Зеленському відмовляю у підтримці!» — стверджує Валенса.

Свою заяву він зробив після участі Зеленського в церемонії перепоховання одного з лідерів Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника. Тема діяльності ОУН та УПА залишається предметом історичних суперечок між Україною та Польщею через події Другої світової війни.

Інфографіка: NV

29 травня канцелярія президента Польщі повідомила, що Кароль Навроцький запропонував позбавити президента України ордена Білого Орла — через присвоєння Окремому центру спеціальних операцій Північ Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.

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Орден Білого орла є найвищою нагородою Польщі, і Зеленський отримав його у квітні 2023 року від тодішнього польського президента Анджея Дуди «за заслуги у поглибленні відносин між двома країнами, діяльність у галузі безпеки та стійкість у захисті прав людини».