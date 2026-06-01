У польському Любліні зняли з ратуші прапор України через надання підрозділу ССО назви «імені Героїв УПА»
У Любліні з ратуші зняли прапор України (Фото: Facebook / Miasto Lublin)
У польському Любліні з будівлі міської ради прибрали український прапор після рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесне найменування «імені Героїв УПА».
Як пише польське видання WP Wiadomości, у мерії заявили, що таке рішення України «ображає польську пам’ять» та «ускладнює налагодження щирого діалогу».
Український прапор висів на будівлі з 2022 року разом із прапорами Польщі та Європейського Союзу.
«Наслідуючи приклад інших польських міст, ми ухвалили рішення зняти український прапор з будівлі Люблінської ратуші. Ми поділяємо критичну позицію Міністерства закордонних справ Польщі та посольства Польщі в Києві щодо рішення президента Володимира Зеленського», — заявили у міськраді.
Попри це, влада Любліна запевнила, що не змінює своєї позиції щодо підтримки України та продовжить допомагати їй у протистоянні російській агресії.
«Ми не бачимо суперечності між захистом історичної правди та солідарністю з народом, який став жертвою невиправданої агресії», — заявили в міськраді.
Раніше колишній президент Польщі Лех Валенса заявив, що зняв український прапор із грудей і більше не підтримуватиме Зеленського, однак продовжить допомагати українському народу.
«Президент України, відзначаючи бандитів з УПА, образив мене і всіх наших убитих співвітчизників. У зв’язку з цим я публічно зняв український прапор із грудей. Українському народу й надалі допомагатиму в боротьбі з совєтами. Президенту Зеленському відмовляю у підтримці!» — стверджує Валенса.
Свою заяву він зробив після участі Зеленського в церемонії перепоховання одного з лідерів Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника. Тема діяльності ОУН та УПА залишається предметом історичних суперечок між Україною та Польщею через події Другої світової війни.
29 травня канцелярія президента Польщі повідомила, що Кароль Навроцький запропонував позбавити президента України ордена Білого Орла — через присвоєння Окремому центру спеціальних операцій Північ Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.
Орден Білого орла є найвищою нагородою Польщі, і Зеленський отримав його у квітні 2023 року від тодішнього польського президента Анджея Дуди «за заслуги у поглибленні відносин між двома країнами, діяльність у галузі безпеки та стійкість у захисті прав людини».