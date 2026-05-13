У Польщі 146 лікарям з України анулювали ліцензії, ще тисяча під загрозою: в чому причина

У Польщі з 1 травня 146 лікарів з України втратили право працювати, а ще близько тисячі можуть залишитися без ліцензій уже найближчим часом. Причина цього — нова вимога щодо обов’язкового знання польської мови на рівні B1.

Про це в інтерв'ю виданню Rzeczpospolita заявив президент Вищої медичної ради Польщі Лукаш Янковський.

Він розповів, що 1 травня закінчився термін дії тимчасових дозволів для іноземних спеціалістів, які не пред’явили сертифікат про володіння польською мовою щонайменше на рівні B1.

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За словами Янковського, у Польщі працює приблизно 3 тис. українських лікарів. З них приблизно 1 тис. досі не підтвердила свої знання мови.

«У лікарнях працювали лікарі, які не розмовляють польською, а лікувати пацієнта без знання мови складно. На мою думку, виникали ситуації, коли особа, яка не розмовляє польською, була працевлаштована на посаду лікаря і могла поставити під загрозу здоров’я пацієнта», — сказав Янковський.

Він повідомив, що українські медики здебільшого працюють там, де польські не хочуть — у відділеннях невідкладної допомоги й провінційних лікарнях. Однак Янковський вважає, що незнання мови може поставити під сумнів якість роботи лікаря. Крім того, це створює значні правові ризики для медика.

«У нас складається враження, що українські лікарі не до кінця усвідомлювали всю вагу відповідальності, зокрема кримінально-правової, яка покладається на лікаря у відділенні екстреної медичної допомоги. Не володіючи польською мовою, вони виконують цю роботу не до кінця усвідомлено», — зазначив він.

Янковський каже, що є й ті лікарі, які розмовляють польською мовою, мають дипломи й стараються навіть більше, ніж їхні польські колеги, оскільки хочуть довести свою фахову цінність.