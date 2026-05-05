Українські дрони тепер здатні дістатися до чверті території Росії, де живе понад 70% населення країни. Удари вже фіксують на Уралі, за понад 1600 км від кордону.

Видання зазначає, що українські далекобійні БпЛА тепер регулярно вражають цілі в глибині Росії, зокрема вони долітають до Уральських гір. Дальність ударів досягає 1,6 тисячі км.

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Київ планує розширити масштаби нанесення ударів на великі відстані, заявив президент країни Володимир Зеленський 29 квітня. За його словами, Україна тепер здатна завдавати ударів по Росії на відстані понад 1,5 тисячі кілометрів.

Таким чином, чверть території Росії, де проживає понад 70% її 146-мільйонного населення, стає доступною для українських безпілотників, ідеться в матеріалі.

Журналісти нагадують, що 25 квітня дрон уперше від початку повномасштабного вторгнення вдарив по Єкатеринбургу. Місто розташоване приблизно за 1,7 тисячі кілометрів від українського кордону і раніше вважалося повністю поза зоною досяжності.

Інфографіка: NV

«Це стало шоком. Хоча ніхто не загинув, люди нарешті зрозуміли, що місто більше не перебуває глибоко в тилу», — сказав місцевий житель Володимир.

У вівторок, 5 травня, найбільший нафтопереробний завод на північному заході Росії Киришинефтеоргсинтез у Ленінградській області атакували дрони.