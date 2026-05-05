Міністр оборони Фінляндії засудив порушення повітряного простору країни українськими дронами

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен засудив порушення повітряного простору країни українськими дронами, які, ймовірно, збилися з курсу. Про це повідомляє Yle.

Під час інциденту над Фінською затокою вранці неділі, 3 травня, Україна здійснювала атаку дронами на російський нафтовий порт Приморськ, розташований приблизно за 50 км від фінського кордону.

Реклама

«Ми цього не допустимо. Вони повинні планувати свої операції так, щоб ризик відхилень через російське втручання був мінімізований і щоб подібні ситуації не повторювалися», — заявив Хяккянен.

Міністр оборони повідомив, що отримав інформацію про інцидент одразу. За його словами, для контролю ситуації в повітря підняли винищувачі Hornet ВПС Фінляндії та армійські вертольоти.

Після цього у районі події запровадили тимчасові обмеження на польоти.

У Збройних силах Фінляндії пояснили, що дрони не стали перехоплювати або збивати, оскільки вони перебували надто близько до російського кордону. Міністр також наголосив, що подібне використання повітряного простору Фінляндії є «неприпустимим».

«Використання нашого повітряного простору для таких операцій категорично заборонено. Це однозначно заборонено. Ми дуже чітко дали зрозуміти українській державі, що навіть ці дрони, які заблукали через недбалість, є неприпустимим явищем», — сказав Хяккянен.

Раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що під час двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вірменії в неділю, 3 травня, обговорив з ним порушення повітряного простору Фінляндії невідомим дроном.

Як пише Yle, прем'єр вважає, що після спілкування із Зеленським, українці надалі будуть більш обережними з тим, щоб дрони більше не потрапляли в повітряний простір Фінляндії.