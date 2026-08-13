Американці поступилися дронам. Українські військові «розгромили» бронетанкову дивізію США під час навчань НАТО у Німеччині — WSJ

На початку року під час військових навчань у Німеччині американські військовослужбовці зіткнулися у тренувальному бою з українськими операторами дронів. Українські підрозділи БпЛА «легко» виявляли та уражали американських військових і бронетехніку, яка прибула з військової бази Форт-Худ у Техасі.

Про це пише газета The Wall Street Journal, посилаючись на джерела.

Як зазначає видання, ці навчання, у поєднанні з втратами американських військових в Ірані, свідчать про вразливість США перед дронами — через роки після того, як Сполучені Штати зробили безпілотні системи невід'ємною частиною ведення війни.

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Цей невдалий для американців досвід у Німеччині продемонстрував уроки війни в Україні, зосереджені на бойових дронах ближнього радіусу дії. Під час навчань, що відбулися у квітні та травні під назвою Combined Resolve (Комбінована рішучість), перевірялася здатність військ керувати такими дронами та захищатися від поширення невеликих БпЛА, які використовуються на передовій і стали домінуючим елементом в російсько-українській війні.

Навчання такого типу проводяться саме для того, щоб військові могли відчути реалістичні бойові умови, зазначає газета. Протягом останніх років керівництво армії в Європі скористалося можливістю залучити українські війська до участі та передати їхні навички союзним військам на імітованих полях бою. Водночас WSJ зазначає, що британські та шведські навчання також завершилися легкими перемогами українців.

Нещодавній досвід на полі бою показує, наскільки дрони всіх видів є важливими для сучасної війни, заявив науковець аналітичного центру Центру стратегічних та міжнародних досліджень Еліот Коен.

«Вкрай важливо, щоб американські військові опанували це, і поки що, на жаль, цього не відбувається», — сказав він.

Combined Resolve — це піврічні навчання, зосереджені на масштабних наземних бойових операціях, у яких ротаційні сили США використовують бронетанкові дивізії за підтримки наземних військ, гелікоптерів, безпілотників та інших військових засобів.

Як розповіли джерела газети, у навчаннях взяли участь близько 3 500 американських військовослужбовців. Їхнім завданням було атакувати позиції, які захищали сили супротивника на військовому полігоні, підкріплені українськими військовими з 412-ї бригади Сил безпілотних систем Nemesis. За словами американських чиновників, яких проінформували про навчання, українські оператори дронів знищили американську бронетанкову бригаду під час навчань.

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За словами учасника, війська, що брали участь у навчаннях, відправили в бій важкі броньовані машини, які піднімали хмари пилу і були легко помітні для українських розвідувальних безпілотників. Після розвідувальних безпілотників у бій запускали дрони зі скиданням вибухівки, а також FPV-дрони, які під час бойового застосування «врізаються безпосередньо в цілі», пише газета.

Українські дрони «настільки швидко» уражали військову техніку, що їх доводилося повертати в сценарій навчання як нові одиниці, або «відроджувати», щоб не переривати хід подій, заявив американський чиновник.

Як пише WSJ, американська армія — не перша, яка поступилася українським дронам. За словами джерела, у травні минулого року українські оператори дронів легко перемогли британські, естонські та інші сили НАТО, зокрема американський контингент, під час навчань у Балтійському регіоні.

У серпні NYT повідомляла, що Тайвань прискорює підготовку до можливої війни з Китаєм, вивчаючи досвід України щодо використання дронів на полі бою. Острів нарощує виробництво безпілотників і безпілотних катерів. Одним із головних орієнтирів для Тайваню стала війна Росії проти України. Тайванські військові вивчають, як українські сили використовують відносно дешеві й маневрені безпілотники проти значно потужнішого противника.