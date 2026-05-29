У Ярославлі заявили про атаку українських дронів на сховища пального

Українські дрони атакували сховища пального в російському Ярославлі , заявив губернатор Ярославської області РФ Михайло Євраєв. За його даними, виникла пожежа, постраждалих немає.

На кілька годин зупиняли рух автотранспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви. Міський аеропорт понад чотири години не обслуговував рейси.

Нафтопереробний завод у Ярославлі вже кілька разів зазнавав нальотів безпілотників. Востаннє до цього удару це сталося в ніч на 22 травня.

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Українські військові сьогоднішнього удару поки що не коментували.

Міноборони Росії заявило, що минулої ночі над територією РФ, окупованим Кримом і Азовським морем збили 208 українських БПЛА.

У ніч на понеділок, 25 травня, Ярославську область атакували безпілотники. Через це місцева влада тимчасово перекрила рух транспорту на виїзді з міста в напрямку Москви.

22 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України атакували дронами нафтопереробний завод у Ярославлі.

Він розповів про доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо застосування далекобійних дронів проти російських нафтопереробки та експорту.

«Повертаємо війну додому, в Росію, і це цілком справедливо», — вказав Зеленський.

19 травня Генштаб ЗСУ підтверджував ураження нафтоперекачувальної станції Ярославль-3 у районі російського населеного пункту Семибратове. Було підтверджено пошкодження чотирьох нафтових резервуарів загальним обсягом 140 тисяч кубічних метрів.