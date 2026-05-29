У Ярославлі заявили про атаку українських дронів на сховища пального
Дрони атакували Ярославську область РФ (фото ілюстративне) (Фото: Exilenova+ / Telegram)
Українські дрони атакували сховища пального в російському Ярославлі, заявив губернатор Ярославської області РФ Михайло Євраєв. За його даними, виникла пожежа, постраждалих немає.
На кілька годин зупиняли рух автотранспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви. Міський аеропорт понад чотири години не обслуговував рейси.
Нафтопереробний завод у Ярославлі вже кілька разів зазнавав нальотів безпілотників. Востаннє до цього удару це сталося в ніч на 22 травня.
Українські військові сьогоднішнього удару поки що не коментували.
Міноборони Росії заявило, що минулої ночі над територією РФ, окупованим Кримом і Азовським морем збили 208 українських БПЛА.
У ніч на понеділок, 25 травня, Ярославську область атакували безпілотники. Через це місцева влада тимчасово перекрила рух транспорту на виїзді з міста в напрямку Москви.
22 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України атакували дронами нафтопереробний завод у Ярославлі.
Він розповів про доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо застосування далекобійних дронів проти російських нафтопереробки та експорту.
«Повертаємо війну додому, в Росію, і це цілком справедливо», — вказав Зеленський.
19 травня Генштаб ЗСУ підтверджував ураження нафтоперекачувальної станції Ярославль-3 у районі російського населеного пункту Семибратове. Було підтверджено пошкодження чотирьох нафтових резервуарів загальним обсягом 140 тисяч кубічних метрів.