На тлі ударів по РФ до кінця квітня показник росіян, які вважають їх головною турботою, зріс до 15% - проти 17% тих, хто цікавився війною проти України (Фото: МЧС РФ)

Українські далекобійні удари й обстріли вперше з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну стали турбувати росіян більше, ніж ситуація на фронті.

На відповідне опитування, яке провів фонд Общественное мнение, що співпрацює з Кремлем, 15 травня звернуло увагу видання Агентство. Новости.

Повідомляється, що 18% росіян під час опитування 1−3 травня назвали «українські обстріли» найважливішою для них темою минулого тижня. Водночас війну РФ проти України основною назвали 16% респондентів.

Реклама

Як заявив доктор соціологічних наук Володимир Звоновський, відповідь «обстріли російських територій» уперше за весь час війни РФ проти в Україні перевищує відповідь «„СВО“ загалом». Він також опублікував відповідний графік і діаграму.

Тема обстрілів з боку України почала цікавити росіян на другий рік війни, після того, як дрони стали спочатку долітати до Бєлгорода, а потім і до Москви. У липні 2023 року це вважали головною темою від 3 до 8% опитаних. Після масованого обстрілу Бєлгорода в січні 2024 року темою цікавилися 7% росіян.

На тлі колапсу в московських аеропортах на початку липня 2025 року головною темою обстріли називали вже 8% росіян.

До лютого 2026 року цей показник знизився до 2%, після чого знову почав зростати. У середині квітня обстріли вважали головною темою вже 6% росіян. А до кінця квітня показник злетів до 15% проти 17% тих, хто цікавився війною проти України.

Інфографіка: NV

Атаки на російські НПЗ — що відомо

29 квітня СБУ заявила про завдавання удару по російській нафтоперекачувальній станції поблизу Пермі. Унаслідок атаки дронів на станції виникла масштабна пожежа.

30 квітня Служба безпеки України повідомила про удар по нафтовій інфраструктурі РФ поблизу Пермі. Тоді було пошкоджено об'єкти на нафтопереробному заводі Лукойл-Перм'янефтеоргсинтез.

У ніч на 7 травня жителі російського міста Перм стали повідомляти про атаку безпілотників. Згодом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що удар по Пермі завдали дрони 1-го окремого центру СБС.

У СБУ 8 травня повідомили, що дрони спецпідрозділу Альфа втретє вразили нафтопереробний завод Пермьнефтеоргсинтез і нафтоперекачувальну станцію в російській Пермі.

Реклама:

«Цієї ночі фахівці Центру спецоперацій Альфа СБУ відпрацювали по НПЗ Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез і лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) Перм», — заявили українські офіцери.

У ніч на 15 травня одразу в кількох містах держави-агресора РФ повідомили про вибухи — зокрема, у Брянську, Рязані та Єйську.

У Єйську над військовим аеродромом згодом помітили дим, а в Рязані після атаки БпЛА на Рязанський нафтопереробний завод випав «нафтовий дощ».

Пізніше, 15 травня, удар Сил оборони по НПЗ Рязанський підтвердили в Генштабі ЗСУ.

«НПЗ Рязанський є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. Потужність переробки становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та реактивне паливо, яке використовується для забезпечення потреб російських окупаційних військ», — зазначили українські офіцери.