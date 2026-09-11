Головно умовою для повернення біженців з Пользі є безпека та стабільність в Україні — про це сказали 71% респондентів (Фото: Obywatele RP / Facebook)

Повернутися в Україну з Польщі планує 51% опитаних біженців, однак більшість із них готові зробити це після завершення війни, розв’язаної країною-агресором РФ.

Про це свідчать результати серпневого опитування групи Рейтинг, результати якого були опубліковані 11 вересня.

З-поміж респондентів найближчим часом готові повернутися 8%, а після завершення війни — 43%. Не планують повертатись 26%, а 23% не можуть дати визначеної відповіді.

Реклама

Головно умовою для повернення є безпека та стабільність в Україні — про це сказали 71% респондентів.

Фото: ratinggroup.uа

Фото: ratinggroup.uа

Крім того, розвиток економіки важливий для 36%, перспективи працевлаштування — для 26%, відсутність внутрішніх мовних, релігійних та інших конфліктів — для 21%. Розвиток соціальної інфраструктури й можливість впливати на суспільні зміни важливі для 12%, а участь у відбудові країни та погіршення умов життя за кордоном — по 11%, повідомили соціологи.

Залишитися постійно проживати за кордоном хотіли б 44% опитаних, не хотіли б — 43%. Серед тих, хто хочуть проживати за кордоном, 40% обирають Польщу, 17% — іншу європейську країну, 6% — державу за межами Європи. А 37% респондентів не змогли назвати країну, повідомили соціологи.

Також варіант з отриманням польського громадянства розглядають 34% біженців — включно з тими, хто вже подав документи. Не планують цього 46%, ще 20% не визначилися.

Соцопитування проводили 21−25 серпня методом онлайн-інтерв'ю — респонденти отримували анкети та заповнювали їх.

Загалом було опитано 1000 українських біженців віком від 18 років, які виїхали з України до країн ЄС — через повномасштабне вторгнення РФ і перебувають там на момент опитування. Статистична похибка дослідження не перевищує 3,1%, резюмували соціологи.

5 вересня радіостанція RMF24 з посиланням на оновлені дані Євростату повідомила, що українці, які виїхали до Польщі після початку повномасштабної війни Росії проти України, дедалі частіше залишають країну та переїжджають до інших держав Європи — найчастіше обирають для переїзду Німеччину та Чехію.

У липні кількість українців зі статусом тимчасового захисту в Польщі скоротилася на 8,1 тисячі осіб. У червні цей показник зменшився ще на 6,3 тисячі, повідомило у Євростаті.

Реклама:

Наразі у Польщі статус тимчасового захисту мають близько 953 тисяч українців. Це менше, ніж у Німеччині, де перебувають майже 1,29 мільйона громадян України, резюмували співробітники Євростату.