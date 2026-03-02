У Польщі майже 1 млн українців живуть під тимчасовим захистом, тож чергові нововведення хвилюють їх (Фото: Anadolu via Reuters/Jakub Porzycki)

Якої допомоги, на думку президента Польщі Кароля Навроцького, не варті біженці з України і до чого тут інтереси поляків та «відновлення елементарної чесності».

Киянка Маргарита Михайлова, яка приїхала до Польщі у квітні 2023-го з 8-річною донькою та 11-річним сином і тепер мешкає у Варшаві, готується до чергових змін у житті своєї родини.

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