«Українці набридли полякам». Чому Варшава забирає в українських біженців пільги і по кому це вдарить найбільше, — розбір NV

2 березня, 00:54
NV Преміум
У Польщі майже 1 млн українців живуть під тимчасовим захистом, тож чергові нововведення хвилюють їх (Фото: Anadolu via Reuters/Jakub Porzycki)

У Польщі майже 1 млн українців живуть під тимчасовим захистом, тож чергові нововведення хвилюють їх (Фото: Anadolu via Reuters/Jakub Porzycki)

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Автор: Тимур Савін

Якої допомоги, на думку президента Польщі Кароля Навроцького, не варті біженці з України і до чого тут інтереси поляків та «відновлення елементарної чесності».

Киянка Маргарита Михайлова, яка приїхала до Польщі у квітні 2023-го з 8-річною донькою та 11-річним сином і тепер мешкає у Варшаві, готується до чергових змін у житті своєї родини.

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Чекати залишилось недовго — до 5 березня. Саме з цієї дати

Теги:   Біженці Польща Російсько-українська війна Виплати Кароль Навроцький

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