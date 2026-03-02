«Українці набридли полякам». Чому Варшава забирає в українських біженців пільги і по кому це вдарить найбільше, — розбір NV
У Польщі майже 1 млн українців живуть під тимчасовим захистом, тож чергові нововведення хвилюють їх (Фото: Anadolu via Reuters/Jakub Porzycki)
Якої допомоги, на думку президента Польщі Кароля Навроцького, не варті біженці з України і до чого тут інтереси поляків та «відновлення елементарної чесності».
Киянка Маргарита Михайлова, яка приїхала до Польщі у квітні 2023-го з 8-річною донькою та 11-річним сином і тепер мешкає у Варшаві, готується до чергових змін у житті своєї родини.
Чекати залишилось недовго — до 5 березня. Саме з цієї дати