Як українцям у Польщі отримати новий статус CUKR і що він змінює — інфографіка NV

З 27 квітня 2026 заявки на статус CUKR можна подавати на оновленому порталі MOS (Фото: gov.pl)

З 4 травня 2026 року громадяни України, що перебувають у Польщі та мають статус UKR у реєстрі PESEL, можуть подавати заяви на отримання посвідки CUKR - трирічного дозволу на проживання в Польщі на спеціальних умовах.

Потреба в отриманні нових дозволів на проживання для українців у Польщі виникла після того, як з 5 березня 2026 року в цій країні припинив діяти статус тимчасового захисту — закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України (так званий спецзакон). Усі ключові механізми тимчасового захисту для українських біженців у Польщі, які діяли досі, було перенесено до системних законів.

Реклама

У своїй інфографіці NV розповідає головні умови, на яких українці можуть отримати картку CUKR.

CUKR — це трирічний дозвіл на проживання в Польщі. Кінцевий термін подачі заяви на отримання статусу CUKR — 4 березня 2027 року.

Інфографіка: NV

Хто може отримати CUKR

Громадянин України, що володіє статусом UKR безперервно протягом 365 днів та має дійсний закордонний паспорт

Дитина, народжена в Польщі після 23 лютого 2022 р., матір якої має статус CUKR

Перехід зі статусу UKR на CUKR

Статус UKR надавався громадянам України та членам їхніх сімей, які прибули до Польщі після 23 лютого 2022 року. Це номер, що ідентифікує особу та дає змогу користуватися послугами охорони здоров’я, соціальної допомоги, а також створити бізнес у Польщі.

Після отримання CUKR статус UKR автоматично анулюється. Разом з тим втрачається право на деяку допомогу для біженців, зокрема на безкоштовне проживання та харчування в центрах колективного розміщення.

Заяви на отримання статусу CUKR можна подати лише онлайн через Модуль обробки справ (MOS) та підписати особистим або електронним підписом e-PUAP. Нову версію порталу MOS запустили 27 квітня 2026.

На відміну від звичайного дозволу на тимчасове перебування в Польщі, для CUKR не потрібно підтверджувати підстави для проживання та наявність коштів на проживання.

Після 6 місяців відсутності у Польщі дозвіл на тимчасове проживання за CUKR скасовується.

Витрати на отримання CUKR

340 злотих — збір за подання заяви

100 злотих — плата за видачу посвідки

Що надає статус CUKR

Стандартні соціальні гарантії та виплати, зокрема 800+

Можливість виїжджати до Шенгенської зони кожні 180 днів на період до 90 днів

Право працевлаштування без повідомлення роботодавцем повітового управління праці

Час проживання в Польщі з посвідкою CUKR буде зараховуватися до строку, необхідного для отримання дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС.