«Кажуть: вертайся додому, йди на фронт». Які зміни очікують на українців в Чехії і як позначається їх перебування в країні на її бюджеті

Зараз у Чехії мешкає майже 130 тис. українських чоловіків віком від 18 до 60 років (Фото: Getty Images/Tomas Tkacik)

Влада Чехії змінює умови надання притулку для майже 400 тис. українських втікачів від війни у відповідь на антиукраїнські настрої . NV зʼясував, які вимоги будуть до біженців та коли тут прийматимуть рішення щодо чоловіків призовного віку.

47-річний мешканець Мелітополя Олексій, який попросив не називати в публікації його прізвище, довгий час їздив до Чехії на заробітки. Працював на будівельних та промислових об'єктах, поки вдома на нього чекали дружина Ірина та двоє дітей.

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