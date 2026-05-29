«Кажуть: вертайся додому, йди на фронт». Які зміни очікують на українців в Чехії і як позначається їх перебування в країні на її бюджеті

29 травня, 00:42
NV Преміум
Зараз у Чехії мешкає майже 130 тис. українських чоловіків віком від 18 до 60 років (Фото: Getty Images/Tomas Tkacik)

Зараз у Чехії мешкає майже 130 тис. українських чоловіків віком від 18 до 60 років (Фото: Getty Images/Tomas Tkacik)

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Автор: Тимур Савін

Влада Чехії змінює умови надання притулку для майже 400 тис. українських втікачів від війни у відповідь на антиукраїнські настрої. NV зʼясував, які вимоги будуть до біженців та коли тут прийматимуть рішення щодо чоловіків призовного віку.

47-річний мешканець Мелітополя Олексій, який попросив не називати в публікації його прізвище, довгий час їздив до Чехії на заробітки. Працював на будівельних та промислових об'єктах, поки вдома на нього чекали дружина Ірина та двоє дітей.

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Російська окупація докорінно змінила життя родини.

Теги:   Чехія Українці Українські біженці Ультраправі Томіо Окамура

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