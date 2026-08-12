Більшість поляків вважає, що Польща повинна депортувати українських чоловіків призовного віку, які не працюють у країні на законних підставах. Про це свідчать результати опитування IBRiS для газети Rzeczpospolita.

Згідно з результатами, таку ідею підтримують 67,2% опитаних. Проти — 23,4% респондентів. Рівень підтримки пропозиції депортувати частину українських чоловіків залежить від віку респондентів: чим вони старші, тим прихильніше до неї ставляться. Серед молоді віком 18−29 років рішення схвалюють 43% опитаних, тоді як серед людей віком близько 50 років — уже 80%. Водночас віруючі респонденти частіше підтримують ініціативу депортації, ніж ті, хто не сповідує релігію.

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Дослідження було проведено 7−8 серпня 2026 року, серед групи з понад тисячі осіб, після того, як партія Право і справедливість представила основні положення своєї міграційної політики. Одним із пунктів плану партії Ярослава Качинського є пропозиція та намір депортувати чоловіків — громадян України призовного віку, які нелегально не працюють у Польщі. В Україні призовний вік для військовозобов'язаних становить від 25 до 60 років.

Інфографіка: NV

11 серпня депутат від опозиційної партії Право і справедливість Анджей Шливка також заявив, що безробітних українців у Польщі потрібно депортувати. Він стверджує, що з них можна було б сформувати «щонайменше бригаду для війни».

«Навіть якщо це 5%, то це щонайменше бригада, а то й дивізія людей, яких можна організувати і які можуть боротися за свою країну», — заявив він.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Мачей Дущик назвав такий крок «дуже малоймовірним». Тоді він заявив, що українці, які перебувають у Польщі й не працюють, — «це жменька людей, можливо, 5%».

На запитання, хто виявлятиме таких осіб і депортуватиме їх, Шливка відповів, що для цього існують польські служби.