Сенатор-республіканець від штату Оклахома Джеймс Ленкфорд після візиту до Києва заявив, що був вражений розвитком української армії та її лідерством у сфері безпілотних технологій.

Про це у вівторок, 25 серпня, пише Politico.

За його словами, Україна нині випереджає інші армії світу у застосуванні безпілотників для різних цілей.

«Українські військові випереджають усі інших військових у світі, включаючи наших, у керуванні безпілотним повітряним простором: як у боротьбі з безпілотниками, так і в наступальних діях безпілотників… Ніхто у світі не робить цього так ефективно та не виробляє таку кількість найсучасніших систем озброєння, як вони», — зазначив сенатор.

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Під час поїздки Ленкфорд близько 20 хвилин спілкувався з президентом Володимиром Зеленським разом із сенатором-демократом Річардом Блюменталем. Український президент, зокрема, наголосив на необхідності якнайшвидшого посилення санкційного тиску на Росію.

Водночас Ленкфорд не зміг запевнити Зеленського, коли саме Конгрес США ухвалить нові санкції. За його інформацією, Палата представників планує розглянути відповідний законопроєкт у вересні, однак сенатор зазначив, що не впливає на графік його розгляду. У виданні додали, що Ленкфорд, який давно підтримує Україну, також просував законопроєкт про санкції після смерті сенатора Ліндсі Грема, закликаючи колег завершити розпочату ним роботу.

Законопроєкт Ліндсі Грема про санкції проти Росії — головне

На початку квітня 2025 року до Сенату США було внесено законопроєкт про нові санкції проти Росії, який передбачав запровадження 500-відсоткового мита на імпорт товарів із країн, що продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину. Співавторами документа стали сенатори Ліндсі Грем (республіканець) і Річард Блюменталь (демократ).

У червні 2025 року The Wall Street Journal писала, що адміністрація Трампа намагається змусити Грема пом’якшити законопроєкт. Видання Politico також зазначало, що перед ухваленням законопроєкт може бути суттєво пом’якшений.

10 липня 2026 року Ліндсі Грем на пресконференції під час візиту до Києва повідомив про досягнення домовленості з адміністрацією Білого дому щодо нової версії законопроєкту про санкції проти РФ.

11 липня, невдовзі після повернення з України, сенатор помер — попередньо, через розрив аорти.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив, що пакет санкцій проти країни-агресора Росії невдовзі може бути розширено й на санкції проти Ірану та терористичного угруповання Хезболла. За його словами, «Ліндсі цього дуже хотів».

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CNN повідомляє, що з квітня 2025 року Білий дім і представники Конгресу в ході переговорів домовилися про нижчий розмір мит — 100% замість 500%.

28 липня Сенат США провів перше процедурне голосування щодо законопроєкту про запровадження нових санкцій проти Росії та Ірану, який просував Ліндсі Грем. Тоді документ також підтримали 86 сенаторів.

Деякі аналітики висловили побоювання, що Трамп не використовуватиме широкі повноваження, передбачені законопроєктом, так, як це замислював Сенат, писала WSJ. Колишній відповідальний за санкції високопосадовець США Едвард Фішман припустив, що Трамп може скористатися законопроєктом для ведення торговельних воєн «як проти друзів, так і проти ворогів».