Мадяр анонсував зміни до конституції, що дозволять відправити у відставку президента Угорщини

Уряд Угорщини внесе поправки до конституції для усунення з посади президента країни Тамаша Шуйока , який відмовився йти у відставку на вимогу нового прем'єр-міністра Петера Мадяра. Про це повідомляють Telex і The Washington Post у понеділок, 1 червня.

Мадяр неодноразово закликав Шуйока піти у відставку і встановив для цього крайній термін — 31 травня. Прем'єр називав президента «маріонеткою [попереднього прем'єр-міністра Віктора] Орбана» і звинувачував у невиконанні своїх обов’язків щодо низки питань.

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Уранці 1 червня Мадяр провів переговори з Шуйоком у президентському палаці Шандора. Після цього він заявив під час пресконференції, що президент відмовився піти у відставку. За словами Мадяра, він доручить депутатам своєї партії Тиса негайно розпочати необхідні процедури для усунення президента з посади, які можуть зайняти близько місяця.

Мадяр також заявив, що Угорщина не належить ні Шуйоку, ні Віктору Орбану, а в конституції чітко зазначено, що президент має демонструвати єдність нації і захищати демократичне функціонування держави.

Лідер фракції партії Орбана Фідес Гергей Гуляш у понеділок заявив, що «у конституційній демократії немислиме насильницьке зміщення президента… до закінчення терміну його повноважень». Термін повноважень нинішнього президента закінчується 4 березня 2029 року.

Канцелярія Шуйока раніше опублікувала заяву про те, що заклики Мадяра до відставки «негативно впливають як на конституційне функціонування, так і на авторитет інституту Президента Республіки». У заяві також було сказано, що Шуйок запросив юридичну оцінку конфлікту у Венеційської комісії.

WP зазначає, що посада президента Угорщини здебільшого має церемоніальний характер, але він відповідає за підписання законів і має право направляти ухвалені парламентом законопроєкти в конституційний суд для розгляду. Це викликає у прихильників нового уряду побоювання, що президент може перешкоджати його планам.

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9 травня в Угорщині відбулося установче засідання парламенту, на якому обрані нещодавно депутати склали присягу й офіційно обрали Петера Мадяра прем'єр-міністром.

Після перемоги на парламентських виборах у квітні Мадяр зустрівся з президентом Угорщини і розкритикував його за «нездатність бути взірцем» для нації. Він заявив, що після формування нового уряду Тамаш Шуйок «має негайно залишити посаду».

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Згідно з конституцією Угорщини, президент може достроково залишити посаду лише у разі недотримання Основного закону, умисного порушення закону під час виконання своїх посадових обов’язків або скоєння умисного злочину.