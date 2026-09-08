Угорщина висилає 10 російських дипломатів через «неприйнятну діяльність»

Про це вона повідомила на своїй сторінці в X.

За її словами, 10 членів російської дипломатичної місії здійснювали в Угорщині діяльність, яка є «неприйнятною для дипломатів» відповідно до Віденської конвенції.

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Представниця МЗС Угорщини повідомила російському послу в Будапешті, що ці особи мають залишити країну.

Водночас міністерка закордонних справ Угорщини наголосила, що це рішення не означає розриву дипломатичних відносин із Росією.

«Це рішення спрямоване на захист безпеки та суверенітету Угорщини. Воно не означає розриву дипломатичних відносин із Росією. Угорщина має намір продовжувати необхідний діалог, що ґрунтується на взаємній повазі та дотриманні правил», — написав Орбан.

Це рішення є безпрецедентним з огляду на кількість дипломатів, яких висилає Угорщина. Попередній уряд Віктора Орбана вдавався до подібного кроку у 2018 році. Тоді з Угорщини вислали лише одного співробітника дипмісії РФ на знак солідарності з Великою Британією після отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

26 серпня уряд Угорщини за підписом прем'єр-міністра Петера Мадьяра затвердив нові зовнішньополітичні директиви для делегації країни на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

У розділі, що стосується України та Росії, йдеться про те, що Угорщина засуджує російську військову агресію та повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також визнає право України на самооборону.