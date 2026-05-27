Угорщина відкинула ідею виходу з Міжнародного кримінального суду

Національні збори Угорщини у винятковому порядку проголосували за законопроєкт, який скасовує вихід країни з Міжнародного кримінального суду .

Про це повідомило Telex у середу, 27 травня.

Рішення підтримали 133 члени партії Тиса, 37 членів партії Фідес-КДНП проголосували проти, а 5 членів партії Mi Hazánk (Наша Батьківщина) утрималися. Рішення набуде чинності наступного дня після оприлюднення закону.

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Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр від імені уряду подав законопроект до парламенту 26 травня. Він обґрунтував пропозицію тим, що «для підтримки міжнародного миру та безпеки й захисту прав людини абсолютно необхідно притягнути винних у найсерйозніших міжнародних злочинах до відповідальності в міжнародному судовому форумі».

Навесні 2025 року тодішній очільник угорського уряду Віктор Орбан ініціював вихід Угорщини з Міжнародного кримінального суду. Причому про вихід із МКС Будапешт оголосив саме тоді, коли до Угорщини приїхав прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу — у листопаді 2024-го МКС видав ордер на його арешт.

Процес виходу Угорщини мав завершитися в червні цього року, але Петер Мадяр раніше зазначив, що метою його уряду є залишатися в МКС.