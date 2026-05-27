Угорщина відкинула ідею виходу з Міжнародного кримінального суду
Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр наголосив, що країна має залишатися в МКС (Фото: REUTERS/Marton Monus)
Національні збори Угорщини у винятковому порядку проголосували за законопроєкт, який скасовує вихід країни з Міжнародного кримінального суду.
Про це повідомило Telex у середу, 27 травня.
Рішення підтримали 133 члени партії Тиса, 37 членів партії Фідес-КДНП проголосували проти, а 5 членів партії Mi Hazánk (Наша Батьківщина) утрималися. Рішення набуде чинності наступного дня після оприлюднення закону.
Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр від імені уряду подав законопроект до парламенту 26 травня. Він обґрунтував пропозицію тим, що «для підтримки міжнародного миру та безпеки й захисту прав людини абсолютно необхідно притягнути винних у найсерйозніших міжнародних злочинах до відповідальності в міжнародному судовому форумі».
Навесні 2025 року тодішній очільник угорського уряду Віктор Орбан ініціював вихід Угорщини з Міжнародного кримінального суду. Причому про вихід із МКС Будапешт оголосив саме тоді, коли до Угорщини приїхав прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу — у листопаді 2024-го МКС видав ордер на його арешт.
Процес виходу Угорщини мав завершитися в червні цього року, але Петер Мадяр раніше зазначив, що метою його уряду є залишатися в МКС.