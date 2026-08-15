Угорщина затоплює баржі та скидає бетон із гелікоптерів в Дунай, щоб врятувати свою АЕС (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Угорщина розпочала екстрені заходи для збереження роботи своєї єдиної атомної електростанції Пакш через критичне зниження рівня води в Дунаї . Влада країни затоплює дві баржі поблизу станції, щоб штучно підвищити рівень води та забезпечити її подальше охолодження.

Про це у суботу, 15 серпня, повідомляє Bloomberg.

За словами прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, після початку операції рівень води біля насосної станції АЕС уже зріс приблизно на один сантиметр.

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Окрім затоплення барж, робітники будують підводний бар'єр, який має сповільнити течію Дунаю та збільшити запаси води для систем охолодження атомної станції. Для цього протягом дня планують доставити близько 5 тисяч тонн каменю.

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Причиною аварійної ситуації стала тривала посуха, через яку рівень Дунаю впав до рекордно низьких показників. Саме воду з річки АЕС Пакш використовує для охолодження реакторів.

Потужність станції становить близько 2 ГВт, однак наразі вона виробляє лише близько 485 МВт електроенергії — приблизно чверть від своєї максимальної потужності.

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

За прогнозами, вже на початку наступного тижня рівень Дунаю може знизитися настільки, що доведеться зупинити одну з двох турбін, які ще працюють. Подальше падіння води може призвести до повної зупинки АЕС.

Петер Мадяр заявив, що припинення роботи Пакша може коштувати Угорщині щонайменше 159 мільйонів доларів щомісяця, не враховуючи можливих збитків для бізнесу через обмеження електропостачання.

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Румунія 5 серпня затопила одразу чотири баржі на Дунаї, щоб збільшити приплив води до атомної електростанції Чернаводе. Через низький рівень води вже зупинили два реактори атомної електростанції — єдиної у країні. Коли вони відновлять роботу, наразі неясно.

1 серпня мер Будапешта Гергей Карачонь заявив, що в угорській столиці запроваджують заходи для економії електроенергії. Метро і трамваї планували перевести на повільніший режим, а частину декоративного освітлення міських споруд — вимкнути.

7 серпня газета The Guardian написала, що у кількох країнах Центральної та Східної Європи зафіксували нові температурні рекорди на тлі аномальної спеки. Зокрема у Словаччині температура повітря сягнула історичного максимуму — 42 °C. Екстремально високі показники також зареєстрували в Австрії та Угорщині.