Мадяр виконує передвиборчі обіцянки: його партія подала поправку, яка назавжди закриє Орбану шлях до прем'єрства

Новий премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр планує ліквідувати і Офіс захисту суверенітету — структуру Орбана для контролю над медіа (Фото: REUTERS/Marton Monus)

Керівна партія Тиса 21 травня подала до парламенту Угорщини конституційну поправку, яка обмежує термін перебування на посаді прем'єра вісьмома роками — чинний прем'єр Петер Мадяр обіцяв це ще під час передвиборчої кампанії.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з проєктом, особи, які вже обіймали посаду прем'єра щонайменше вісім років, не можуть бути обрані на неї знову.

Норма поширюється на терміни починаючи з 2 травня 1990 року — тобто фактично позбавляє експрем'єра країни Віктора Орбана, який керував країною 16 років, будь-яких шансів повернутися до влади.

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Поправка також передбачає ліквідацію Офісу захисту суверенітету — структури, створеної Орбаном у 2023 році для складання списків медіа, які вважалися «загрозою для Угорщини».

Крім того, уряд Мадяра поверне державі контроль над фондами, які управляють майже 20 університетами. За часів Орбана держава передала туди держмайна на сотні мільярдів форинтів.

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Як Орбан втратив посаду прем'єра

На парламентських виборах 12 квітня партія Тиса здобула переконливу перемогу — 136 місць у парламенті проти 56 у Фідес. Ще під час передвиборчої кампанії Мадяр закликав виборців дати партії дві третини місць, щоб мати змогу змінювати конституцію. Він анонсував зміни до головного закону країни — зокрема, обмеження терміну прем'єрства двома каденціями.

Орбан визнав поразку і заявив, що Фідес реорганізується. У квітні він відмовився від депутатського мандата, зосередившись на реорганізації партії — з'їзд, який вирішить питання його керівництва, заплановано на червень.