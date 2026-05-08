«Зміна режиму з грандіозною вечіркою». Мадяр перед присягою закликав угорців відсвяткувати кінець правління Орбана

Петер Мадяр запропонував угорцям перетворити день його присяги на свято (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo/File Photo)

Про це повідомило АР у п’ятницю, 8 травня.

Мадяр складатиме присягу 9 травня. Біля будівлі угорського парламенту, де проходитиме церемонія, зберуться тисячі людей.

Реклама

Новий очільник уряду запропонував угорцям перетворити цей день на свято. «Ми переступимо поріг зміни режиму з грандіозною вечіркою. Приходьте та запросіть свої родини та друзів!» — писав Мадяр у соцмережах.

12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Перемогу на них здобула партія Тиса на чолі з Петером Мадяром.

Мадяр вже оголосив, що одним з його перших кроків на посаді очільника уряду стане призупинення роботи державних ЗМІ.

Наприкінці квітня Reuters з посиланням на інформацію Петера Мадяра написало, що податкові служби Угорщини заблокували перекази коштів за кордон людьми, пов’язаними з Анталом Роганом — головним помічником колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана.