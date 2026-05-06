Тривалі далекобійні удари України по містах у глибокому тилу Росії свідчать про нездатність Москви надійно захищати великі об’єкти інфраструктури від атак дронів і ракет. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 5 травня.

Генеральний штаб ЗСУ, Головне управління розвідки та Сили безпілотних систем повідомили 5 травня, що вночі українські війська завдали удару по російському нафтопереробному заводу Киришинефтеоргсинтез у місті Кіриші в Ленінградській області та російському заводу ВНИИР-Прогресс поблизу міста Чебоксари в Республіці Чувашія.

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Завод ВНИИР-Прогресс виготовляє приймачі та антени для супутникових навігаційних систем — російської ГЛОНАСС, американської GPS і європейської Галілео. Також там виробляють спеціальні навігаційні компоненти Комета, які стійкі до радіоелектронних перешкод. Їх Росія використовує у різних безпілотниках і далекобійних ракетах для атак на Україну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська застосували ракети F-5 Фламінго, запущені з відстані понад 1 500 кілометрів, для нанесення удару по заводах. Відеозапис із геолокацією показує шість українських ракет Фламінго та безпілотник Ан-196 Лютий, що вражають завод. Чебоксари розташовані лише за 300 кілометрів від Спеціальної економічної зони Алабуга — великої російської промислової та виробничої зони в Республіці Татарстан, де Росія виробляє багато безпілотників типу шахед, якими вона атакує Україну.

Агентство Reuters повідомило, що нафтопереробний завод у Кіриші зупинив роботу після того, як український дрон пошкодив три з чотирьох установок первинної переробки нафти та кілька установок вторинної переробки. Українські Сили безпілотних систем повідомили, що нафтопереробний завод Киришинефтеоргсинтез має річну потужність переробки від 20 до 21 мільйона тонн нафти на рік і є одним із трьох найбільших нафтопереробних заводів у Росії.

За словами аналітиків ISW, українські удари завдають значної шкоди у багатьох російських містах. 5 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що удари по Туапсинському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї, завдані у квітні та 1 травня 2026 року, спричинили збитки на понад 300 мільйонів доларів. Йдеться як про пошкодження самого підприємства, так і портової інфраструктури Туапсе.

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Супутникові знімки, опубліковані 5 травня, показують два пошкоджені цехи на Свердловському заводі — ключовому російському виробнику компонентів для вибухових речовин — у місті Дзержинськ Нижньогородської області після українського удару 30 квітня. Протягом останніх кількох тижнів українські сили активізували кампанію ударів на великі відстані, націлюючись на кілька великих російських міст, зокрема на Москву та Челябінськ; Єкатеринбург у Свердловській області; Приморськ та Усть-Лугу в Ленінградській області; а також Туапсе та Новоросійськ у Краснодарському краї, йдеться у звіті ISW.