МЗС України підтвердило, що Пекін просив Київ не бити по Владивостоку на час візиту китайських топчиновників

Офіційний Київ нещодавно дійсно отримував звернення від офіційного Пекіну з проханням не завдавати ударів по місту Владивосток на Далекому Сході РФ, де в той час мала перебувати делегація КНР високого рівня.

Про це 8 вересня на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

«Те, що стосується Китаю і прохання не бити по Владивостоку. Ми, зазвичай, такі речі не коментуємо, чесно кажучи, публічно. Але оскільки ви вже спитали — я можу підтвердити, що, дійсно, до МЗС України звернулася китайська сторона офіційно з запитом не завдавати ударів по тій частині території РФ, де буде перебувати делегація КНР високого рівня. Таке звернення було», — сказав дипломат.

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За словами речника МЗС, Київ взяв до відома це звернення Пекіна. Однак, як зазначив Тихий, такі звернення надходять вже не вперше.

«Раніше вже надходили подібні звернення, коли китайські посадовці, високопосадовці перебували на території РФ», — заявив Тихий.

Як вважає речник МЗС, таке звернення Пекіну до Києва «визнання суб'єктності України» та закликав журналістів «подивитись на карту, де знаходиться Владивосток» (від столиці України до цього міста відстань — 10081 км).

4 вересня японське інформагентство Kyodo News з посиланням на власні джерела повідомило, що влада КНР звернулася до України з проханням утриматися від ударів по Владивостоку — на той період, коли делегація на чолі з віцепрем'єром Китая Діном Сюесяном мала брати участь у міжнародному економічному форумі. У відповідь офіційний Києв обіцяв, що не атакуватиме це російське портове місто, повідомили джерела видання.

Раніше, 1 вересня, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна погоджувалася на тимчасові паузи в ударах по території Росії на прохання партнерів — зокрема, 25−27 серпня у Москві та Санкт-Петербурзі.

«Коли до нас звертались американці з проханням зробити паузу в ударах по Москві та Петербургу на 25, 26 і 27 серпня, ми витримали цю паузу. Ударів не було. Були удари по Україні», — сказав президент.

Крім того, за словами президента Зеленського, Україна також дотрималася паузи в ударах у напрямку Владивостока — «на прохання іншої держави».