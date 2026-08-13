Через українські удари морський експорт нафтопродуктів РФ у липні впав на 55% — Reuters

У липні морський експорт російських нафтопродуктів скоротився майже вдвічі — на 54,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року. Загальний обсяг поставок становив 3,93 млн тонн.

Про це у четвер, 13 серпня, повідомляє Reuters із посиланням на галузеві джерела та власні підрахунки.

За добовими показниками експорт у липні зменшився на 33,3% порівняно з червнем.

Реклама

Причиною падіння стали атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи. Через пошкодження підприємства були змушені проводити аварійні ремонти, що призвело до скорочення переробки нафти, виробництва пального та обсягів експорту.

Найбільше скорочення зафіксували на маршрутах через арктичні порти Мурманська та Архангельська — обсяги відвантажень впали на 85,4% у порівнянні з червнем, до 44 тисяч тонн.

Експорт через порти Чорного та Азовського морів зменшився на 49% — до 1,25 млн тонн. Водночас відвантаження через балтійські порти Приморськ, Висоцьк, Санкт-Петербург та Усть-Луга скоротилися на 16% — до 1,974 млн тонн.

Поставки з далекосхідних портів Росії також знизилися на 16% і становили 664 тисячі тонн.

13 серпня російські ЗМІ повідомляли, що через удари України по НПЗ російська нафтопереробна галузь вже у серпні може встановити черговий антирекорд, а повернення виробництва нафтопродуктів у РФ до раніше звичного рівня не очікується навіть у 2026 році.

Російські НПЗ у вогні

11 серпня видання The Moscow Times писало, що проблеми з пальним у РФ, спричинені новими ударами українських дронів по нафтопереробних заводах, торкнулися щонайменше 16 регіонів країни.

Через книзу Росія почала імпортувати бензин з Індії, Казахстану та Марокко. Дефіцит пального також позначився на рейтингу диктатора Володимира Путіна — він упав на рекордні 5%, до 66%, що стало мінімальним показником майже за чотири роки — з осені 2022-го.