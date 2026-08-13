Удар по складу Wildberries у Башкортостані знищив п’яту частину будівлі — супутниковий знімок
Супутниковий знімок зафіксував наслідки удару по складу Wildberries (Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova)
Внаслідок українського удару вигоріла п'ята частина складу Wildberries у селищі Чишми в Башкортостані — вогонь знищив майже 30 тис. м² будівлі.
Про це свідчить супутниковий знімок, опублікований російською службою Радіо Свобода.
На фото також видно сліди влучань дронів на даху в інших частинах будівлі, що може свідчити про ще масштабніші пошкодження всередині складу.
Цей об'єкт став уже 21-м логістичним центром у Росії, пошкодженим або знищеним унаслідок українських атак від 18 липня.
Удари по Wildberries — що відомо
Українські удари по складах Wildberries стали масштабним явищем — за даними Reuters, щонайменше 20 логістичних центрів компанії зазнали атак українських безпілотників, частина об'єктів була повністю знищена пожежами. Загалом маркетплейс втратив близько 1,18 млн м² складських потужностей.
Наслідки атак уже позначаються на діяльності компанії та російській економіці. На тлі втрати логістичних потужностей і відтоку продавців обіг Wildberries, за наявними оцінками, скоротився приблизно на чверть. Агентство з посиланням на джерело, близьке до Кремля, також повідомило, що в Росії може розпочатися хвиля банкрутств підприємців, які продавали товари через маркетплейс і втратили продукцію внаслідок атак на його логістичні центри.