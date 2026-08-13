Удар по складу Wildberries у Башкортостані знищив п’яту частину будівлі — супутниковий знімок

Внаслідок українського удару вигоріла п'ята частина складу Wildberries у селищі Чишми в Башкортостані — вогонь знищив майже 30 тис. м² будівлі.

Про це свідчить супутниковий знімок, опублікований російською службою Радіо Свобода.

На фото також видно сліди влучань дронів на даху в інших частинах будівлі, що може свідчити про ще масштабніші пошкодження всередині складу.

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Супутниковий знімок пошкодженого складу Wildberries у Башкортостані / Фото: Російська служба Радіо Свобода / Telegram

Цей об'єкт став уже 21-м логістичним центром у Росії, пошкодженим або знищеним унаслідок українських атак від 18 липня.

Удари по Wildberries — що відомо

Українські удари по складах Wildberries стали масштабним явищем — за даними Reuters, щонайменше 20 логістичних центрів компанії зазнали атак українських безпілотників, частина об'єктів була повністю знищена пожежами. Загалом маркетплейс втратив близько 1,18 млн м² складських потужностей.

Удари по Wildberries / Інфографіка: Інфографіка NV

Наслідки атак уже позначаються на діяльності компанії та російській економіці. На тлі втрати логістичних потужностей і відтоку продавців обіг Wildberries, за наявними оцінками, скоротився приблизно на чверть. Агентство з посиланням на джерело, близьке до Кремля, також повідомило, що в Росії може розпочатися хвиля банкрутств підприємців, які продавали товари через маркетплейс і втратили продукцію внаслідок атак на його логістичні центри.