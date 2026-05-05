Супутникове фото пожежі в російському Туапсе після удару по НПЗ 20 квітня 2026 (Фото: Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

Українські удари по портовій інфраструктурі Туапсе та Туапсинському НПЗ завдали РФ збитків на понад 300 млн доларів, повідомив Генеральний штаб у вівторок, 5 травня.

За даними відомства, комплексні удари українських підрозділів у квітні та 1 травня вразили ключові об'єкти в Туапсе та Туапсинському нафтопереробному заводі (Краснодарський край), завдавши значної економічної шкоди противнику.

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Уночі 1 травня російські Telegram-канали та оперативний штаб Краснодарського краю РФ повідомляли про чергові вибухи в Туапсе. Пізніше в СБУ підтвердили, що разом із ГУР і СБС укотре уразили інфраструктуру морського порту Туапсе і Туапсинського НПЗ. Унаслідок атаки сталася пожежа в резервуарах із нафтомазутною сумішшю, і з-під терміналу піднявся стовп чорного диму.

Це була четверта атака Сил оборони на порт і НПЗ у Туапсе. До цього Україна завдала ударів по резервуарах Туапсинського НПЗ у ніч проти 16 квітня, у ніч проти 20 квітня і в ніч проти 28 квітня. Унаслідок перших двох атак було знищено 24 і пошкоджено ще чотири резервуари, наслідки третього удару уточнюються.

Російські НПЗ у вогні

Морський нафтотермінал і Туапсинський НПЗ є ключовими об'єктами для переробки та експорту російської нафти, а також важливими логістичними центрами. Туапсинський НПЗ — єдиний нафтопереробний завод Росії на узбережжі Чорного моря, з річною потужністю близько 12 мільйонів тонн нафти.

28 квітня NV отримав знімок метеорологічного радара European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites, який підтверджує, що дим від пожежі в Туапсе розтягнувся майже на 380 кілометрів і накрив щонайменше три великих міста РФ.

Російський диктатор Путін 28 квітня визнав, що пожежа на НПЗ у Туапсе може стати екологічною катастрофою, проте відразу ж заявив, що загроз немає, а «люди справляються».

Після третьої атаки на вулицю в Туапсе витекли палаючі нафтопродукти. Місцеві жителі повідомляли про маслянисту плівку і чорний пил, що вкрили територію біля заводу, а також про «нафтовий дощ».