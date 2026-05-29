«Критичні об'єкти». Аналітики показали наслідки удару Storm Shadow по аеродрому Таганрога на супутникових знімках
Ракета Storm Shadow/SCALP (Фото: David Monniaux/Wikimedia)
В мережі показали наслідки удару ракетами Storm Shadow по території аеродрому Таганрог Центральний у середу, 27 травня.
Відповідні кадри опублікували OSINT-аналітики проєкту Кіберборошно у своєму Telegram-каналі.
В результаті атаки зафіксовано влучання та руйнування на території розташування батальйону звʼязку та радіотехнічного забезпечення.
Як зазначили аналітики, такі обʼєкти є критичними для аеродрому, а отже є першочерговими цілями для ураження.
27 травня очевидці та місцеві Telegram-канали повідомляли, що в низці російських міст, зокрема і Таганрозі, а також в тимчасово окупованому Донецьку лунали вибухи.
Згодом OSINT-аналітики з Astra заявили, що у Таганрозі після атаки загорілася територія авіазаводу.