Трамп вирішив атакувати Іран після тиску з боку Ізраїлю та Саудівської Аравії — WP

Американський президент Дональд Трамп вирішив атакувати Іран після тиску з боку Ізраїлю та Саудівської Аравії, яка публічно зберігала видимість несхвалення бойових дій. Про це повідомляє The Washington Post , посилаючись на чотири джерела.

За їхніми словами, принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман протягом останнього місяця неодноразово приватно телефонував Трампу, агітуючи його завдати удару по Ірану, попри свою публічну підтримку дипломатичних переговорів. Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу продовжував свою публічну кампанію закликів до Америки завдати ударів по «екзистенційному ворогу» своєї країни.

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Спільні зусилля підштовхнули Трампа віддати наказ про проведення масштабної повітряної операції проти іранського керівництва та військових, в перші години якої було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї та кількох високопоставлених іранських чиновників і командирів.

За словами журналістів, атака відбулася попри оцінки американських спецслужб, що іранські сили навряд чи становитимуть безпосередню загрозу для США протягом наступного десятиліття.

Однак, за словами джерел газети, під час переговорів з американськими чиновниками саудівський принц попередив, що Іран стане сильнішим і небезпечнішим, якщо США не завдадуть удару зараз.

Позицію принца Саудівської Аравії підтримав його брат — міністр оборони Халід бін Салман. За інформацією джерел WP, у січні він провів закриті переговори з американськими посадовцями у Вашингтоні та попередив про можливі негативні наслідки у разі відмови від удару.

Як зазначають співрозмовники, обережна позиція саудівського лідера спричинена побоюванням іранської відповіді, яка може бути спрямована на нафтову інфраструктуру королівства, адже в Ер-Ріяді вважають Тегеран головним суперником у регіоні.

Іранські державні ЗМІ підтвердили, що верховний лідер Алі Хаменеї загинув вранці 28 лютого в результаті ударів Ізраїлю і США.

Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника із питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

28 лютого 2026 року Ізраїль та США заявили про удари по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

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У Тегерані та низці інших великих міст Ірану пролунали численні вибухи. Повідомлялося про атаку на резиденції верховного лідера Алі Хаменеї та президента Масуда Пезешкіана, а також на військові і ядерні об'єкти Ірану.