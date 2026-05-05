У Чебоксарах вдарили по заводу, який виробляє модулі для російських ракет, у соцмережах припустили атаку ракетою Фламінго
АО ВНИИР-Прогресс є виро (Фото: @exilenova_plus)
У ніч проти 5 травня у Чебоксарах, столиці Чуваської Республіки РФ, зафіксовано влучання по заводу АО ВНИИР-Прогресс.
Про це повідомляють Telegram-канали.
За попередніми даними, після удару на території підприємства спалахнула пожежа. Місцеві пабліки повідомляють, що завод продовжує горіти.
АО ВНИИР-Прогресс є виробником захищених від перешкод навігаційних модулів Комета. Такі модулі Росія використовує у БпЛА, крилатих і балістичних ракетах.
У місцевих каналах пишуть, що жителі Чувашії цієї ночі не спали та очікували нових ракетних ударів.