У Чебоксарах вдарили по заводу, який виробляє модулі для російських ракет, у соцмережах припустили атаку ракетою Фламінго

У ніч проти 5 травня у Чебоксарах, столиці Чуваської Республіки РФ, зафіксовано влучання по заводу АО ВНИИР-Прогресс.

Про це повідомляють Telegram-канали.

За попередніми даними, після удару на території підприємства спалахнула пожежа. Місцеві пабліки повідомляють, що завод продовжує горіти.

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АО ВНИИР-Прогресс є виробником захищених від перешкод навігаційних модулів Комета. Такі модулі Росія використовує у БпЛА, крилатих і балістичних ракетах.

У місцевих каналах пишуть, що жителі Чувашії цієї ночі не спали та очікували нових ракетних ударів.