Пожежа в логістичному хабі Ozon у Саратові після ударів 11 вересня (Фото: Exilenova+ / Telegram)

Журналісти опублікували супутникові знімки з наслідками удару по складу російського маркетплейсу Ozon під Саратовом . На них видно, що об’єкт повністю вигорів.

Відповідні кадри опублікувало видання Радіо Свобода.

Як зазначають журналісти, супутниковий знімок був зроблений 11 вересня об 11:36 за місцевим часом.

❗️On the night of 11 September, Ukrainian Defence Forces strike units attacked the Ozon logistics hub in Saratov. The warehouse of about 100,000 m² almost completely burned down. Radio Liberty is publishing the aftermath of the raid. pic.twitter.com/AYW3j98l8p — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 11, 2026

Площа логістичного центру становила 100 тис. квадратних метрів. Він став сьомим складом компанії, пошкодженим або знищеним Україною з 22 серпня, коли вперше було атаковано хаб Ozon в Чапаєвську, а також 33-м, якщо рахувати удари по складах Wildberries та інших російських логістичних фірм з 18 липня.

Реклама

Раніше компанія Fire Point повідомила, що вночі проти 11 вересня українські військові атакували дронами FP-1 логістичний центр Ozon у Саратові. Перед цим російська фірма підтвердила, що вночі під атакою БпЛА був її логістичний центр та хаб доставки, а на місці спалахнула пожежа.

Удари по Ozon / Інфографіка: NV

Ozon також визнав, що нові замовлення клієнтів у Саратові та області наразі не приймає, а частину замовлень буде скасовано.