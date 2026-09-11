Склад Ozon під Саратовом на 100 тис. кв. м повністю вигорів після української атаки — супутникові знімки
Пожежа в логістичному хабі Ozon у Саратові після ударів 11 вересня (Фото: Exilenova+ / Telegram)
Журналісти опублікували супутникові знімки з наслідками удару по складу російського маркетплейсу Ozon під Саратовом. На них видно, що об’єкт повністю вигорів.
Відповідні кадри опублікувало видання Радіо Свобода.
Як зазначають журналісти, супутниковий знімок був зроблений 11 вересня об 11:36 за місцевим часом.
Площа логістичного центру становила 100 тис. квадратних метрів. Він став сьомим складом компанії, пошкодженим або знищеним Україною з 22 серпня, коли вперше було атаковано хаб Ozon в Чапаєвську, а також 33-м, якщо рахувати удари по складах Wildberries та інших російських логістичних фірм з 18 липня.
Раніше компанія Fire Point повідомила, що вночі проти 11 вересня українські військові атакували дронами FP-1 логістичний центр Ozon у Саратові. Перед цим російська фірма підтвердила, що вночі під атакою БпЛА був її логістичний центр та хаб доставки, а на місці спалахнула пожежа.
Ozon також визнав, що нові замовлення клієнтів у Саратові та області наразі не приймає, а частину замовлень буде скасовано.