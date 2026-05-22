Киришський НПЗ у Ленінградській області до атаки (Фото: mostransneft.ru)

З початку повномасштабного вторгнення Україна завдала вже 158 ударів по російських нафтопереробних заводах. Серед найбільших заводів поза зоною атак залишилися тільки два НПЗ — Омський і Ангарський НПЗ за Уралом.

Про це повідомляє Вот так.

Видання підрахувало, що Україна атакувала щонайменше 24 із 33 російських НПЗ потужністю виробництва понад 1 мільйон тонн нафти на рік.

Найчастіше Сили оборони України завдавали ударів по Рязанському і Саратовському заводах — по 15 разів. Рекордним за кількістю атак став 2025 рік, а цього року Україна майже повторила показники всього 2024-го.

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22 травня Reuters із посиланням на джерела повідомило, що четвертий за величиною нафтопереробний завод Росії — ТОВ Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез — зупинив роботу своєї головної установки первинної переробки нафти після атаки українських дронів 20 травня.

Як повідомляє Reuters, практично всі великі нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво після атак українських дронів останніми днями.