«Это п***ец». З’явилось відео з Кронштадту після удару СБС по російському корвету Бойкий

У мережі з'явилося відео з наслідками успішного удару по російському корвету Бойкий , який входить до складу 128-ї бригади надводних кораблів Балтійського флоту Російської Федерації.

Кадри з палаючим судном та результатами бойової роботи оприлюднив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді у четвер, 4 червня. Кадри з палаючим судном та результатами бойової роботи поширив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді у четвер, 4 червня. Перед цим відео оприлюднив російський Telegram-канал Досье шпиона.

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На відео видно палаючий корабель і чути крики росіян, що намагаються загасити пожежу, повз пробігає моряк. Оператор каже, що «це просто п***ець, нас в***ало».

Спецоперацію здійснили оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем, які символічно спрямували свої дрони з «вітаннями» до економічного форуму у Санкт-Петербурзі.

На момент атаки, що відбулася 3 червня 2026 року, ворожий корабель перебував у сухому доці імені Велещинського в Кронштадті, де з лютого цього року проходив плановий ремонт.

Інфографіка: NV

Уражений корвет проєкту 20380 є сучасним бойовим кораблем, який окупанти побудували у 2011 році та прийняли на озброєння у 2013-му. Судно виступає безпосереднім носієм керованого ракетного озброєння і є вкрай важливим для морського потенціалу країни-агресорки.

Російське командування активно залучало Бойкий для демонстрації сили та виконання завдань поблизу кордонів країн НАТО. Крім того, саме цей борт відповідав за супровід танкерів російського тіньового нафтового флоту.