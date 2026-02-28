Удар по Ірану: верховного лідера Алі Хаменеї вивезли з Тегерану у «безпечне місце» — Reuters
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, 17 лютого 2026 року (Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Handout via REUTERS)
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї не перебував в Тегерані під час спільного удару США та Ізраїлю у суботу, 28 лютого, пише Reuters з посиланням на джерела.
За даними агенції, аятолу перевезли у безпечне місце.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац 28 лютого заявив про превентивний удар по Ірану. За даними ЗМІ, операція є спільною зі США. Серед цілей — будинки Алі Хаменеї та військові об'єкти.
У Тегерані лунають потужні вибухи, видно стовпи диму.
Ізраїль увів надзвичайний стан на всій території країни в очікуванні ракетного обстрілу.